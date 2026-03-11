Войти
Трамп заявил о продаже Ирану американских «Томагавков»

Фото: Kevin Lamarque / Reuters
Фото: Kevin Lamarque / Reuters.

Трамп заявил о продаже Ирану американских крылатых ракет «Томагавк»

Президент США Дональд Трамп в ходе последней пресс-конференции в Белом доме заявил о продаже Ирану неназванными лицами американских крылатых ракет Tomahawk («Томагавк»). Об этом сообщает издание TWZ.

Главу Соединенных Штатов спросили об ударе по женской школе в Иране. Президент отметил, что удар действительно мог быть совершен ракетой Tomahawk американского производства, но сделать это могла иранская сторона. «Я скажу, что Tomahawk, один из самых мощных видов оружия, используется, знаете ли, продается и используется другими странами», — сказал Трамп.

По его словам, обстоятельства произошедшего расследуются. «Как вы знаете, Tomahawk есть у многих других стран. Они покупают их у нас. Но я, безусловно, готов смириться с результатами отчета, независимо от того, что он покажет», — ответил глава США на вопрос репортера о том, каким образом Иран «заполучил в свои руки ракету Tomahawk и разбомбил собственную начальную школу в первый же день войны».

По данным TWZ, у Ирана нет ракет Tomahawk.

Ранее газета The New York Times сообщила, что обломки ракеты, которой ударили по школе для девочек в Минабе в Иране, имеют маркировку боеприпасов США.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Иран
США
Продукция
BGM-109 Tomahawk
Персоны
Трамп Дональд
