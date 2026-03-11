Войти
ЦАМТО

США инициировали программу расширения парка стратегических бомбардировщиков B-2 Spirit

408
0
0
B-2 Spirit.
B-2 Spirit.
Источник изображения: U.S. Air Force / wikimedia.org

ЦАМТО, 10 марта. Согласно официальному заявлению Дональда Трампа, администрация США приступает к реализации планов по закупке дополнительной партии из 25 ед. тяжелых малозаметных стратегических бомбардировщиков B-2 Spirit.

Данный шаг направлен на качественное и количественное усиление авиационной компоненты стратегических ядерных сил (СЯС) США.

Закупаемые образцы ВиВТ классифицируются как глубокая модернизация базовой платформы (enhanced version), обладающая сниженной радиолокационной заметностью и обновленным комплексом БРЭО.

Принятие решения о масштабировании парка B-2 продиктовано оперативным анализом итогов боевого применения этих самолетов в ходе операции "Midnight Hammer" (июнь 2025 г.). В рамках выполнения оперативных задач группа в составе 7 ед. B-2 осуществила серию высокоточных ударов по критическим объектам ядерной инфраструктуры Ирана в районах гг. Фордо, Натанз и Исфахан. В ходе налета были штатно применены тяжелые корректируемые противобункерные авиабомбы GBU-57A/B MOP (Massive Ordnance Penetrator). Успешное преодоление эшелонированных зон ограничения и воспрещения доступа и маневра (A2/AD) подтвердило уникальную роль B-2 как единственного в составе ВВС США эффективного носителя сверхмощных бетонобойных боеприпасов.

Реализация заявленного контракта на 25 ед. фактически приведет к двукратному увеличению текущей численности самолетов данного типа (по состоянию на первый квартал 2026 г. в распоряжении Глобального ударного командования ВВС США числится 19-20 исправных бортов). Ввиду официального закрытия производственных мощностей в Палмдейле в начале 2000-х гг., эксперты рассматривают два вероятных пути исполнения заказа: перезапуск мелкосерийного производства на новой индустриальной базе с использованием аддитивных технологий, либо проведение радикальной модернизации имеющихся заделов и законсервированных планеров в рамках НИОКР по программе Spirit Realm-1 (SR1).

Несмотря на политические декларации высшего руководства, генеральный подрядчик в лице корпорации Northrop Grumman на текущий момент не подтвердил получение твердого контракта и авансовых платежей, фокусируя основные производственные мощности на программе LRS-B (серийный выпуск перспективных B-21 Raider). При текущей рыночной стоимости единицы B-21 в 750 млн. долл., финансовые затраты на перезапуск и поддержание жизненного цикла (ТОиР) новой партии B-2 могут потребовать кратного увеличения бюджетных ассигнований по линии Министерства обороны США.

Вопрос унификации систем вооружения, программного обеспечения и подготовки летного состава для параллельной эксплуатации B-2 SR1 и B-21 Raider требует дополнительного экспертного согласования в профильных комитетах Конгресса по делам вооруженных сил.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Иран
США
Продукция
B-2 Spirit
B-21
GBU-57
LRS-B
Компании
Northrop Grumman
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
Ядерный щит
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.03 16:07
  • 14917
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 11.03 16:03
  • 1
Терешкова призвала двигаться дальше
  • 11.03 15:59
  • 1
Производство Ту-214 снова реконструируют
  • 11.03 15:56
  • 452
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 11.03 15:09
  • 1
Фон дер Ляйен: отказ от АЭС был стратегической ошибкой Европы
  • 11.03 06:18
  • 1
НАТО проводит учения рядом с российской границей. Чем должна ответить Москва?
  • 10.03 22:35
  • 0
Еще один комментарий к "Почему Иран беззащитен перед авианосцами США"
  • 10.03 20:05
  • 1
Почему Иран беззащитен перед авианосцами США
  • 10.03 18:28
  • 2
Си Цзиньпин призвал строго контролировать армию Китая
  • 10.03 06:42
  • 0
Комментарий к "Война против Ирана показала уязвимость Европейского союза (El País, Испания)"
  • 10.03 03:54
  • 1
Война против Ирана показала уязвимость Европейского союза (El País, Испания)
  • 10.03 03:34
  • 1
В Эстонии готовы обсуждать с Францией вопрос создания европейского "ядерного зонтика"
  • 09.03 12:49
  • 195
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 09.03 05:31
  • 1
Компания Leonardo представила концепт перспективного конвертоплана для военных
  • 09.03 05:22
  • 1
Самый опасный иранский стелс-беспилотник Hadid-110 начал атаковать цели