США инициировали программу расширения парка стратегических бомбардировщиков B-2 Spirit

ЦАМТО, 10 марта. Согласно официальному заявлению Дональда Трампа, администрация США приступает к реализации планов по закупке дополнительной партии из 25 ед. тяжелых малозаметных стратегических бомбардировщиков B-2 Spirit.

Данный шаг направлен на качественное и количественное усиление авиационной компоненты стратегических ядерных сил (СЯС) США.

Закупаемые образцы ВиВТ классифицируются как глубокая модернизация базовой платформы (enhanced version), обладающая сниженной радиолокационной заметностью и обновленным комплексом БРЭО.

Принятие решения о масштабировании парка B-2 продиктовано оперативным анализом итогов боевого применения этих самолетов в ходе операции "Midnight Hammer" (июнь 2025 г.). В рамках выполнения оперативных задач группа в составе 7 ед. B-2 осуществила серию высокоточных ударов по критическим объектам ядерной инфраструктуры Ирана в районах гг. Фордо, Натанз и Исфахан. В ходе налета были штатно применены тяжелые корректируемые противобункерные авиабомбы GBU-57A/B MOP (Massive Ordnance Penetrator). Успешное преодоление эшелонированных зон ограничения и воспрещения доступа и маневра (A2/AD) подтвердило уникальную роль B-2 как единственного в составе ВВС США эффективного носителя сверхмощных бетонобойных боеприпасов.

Реализация заявленного контракта на 25 ед. фактически приведет к двукратному увеличению текущей численности самолетов данного типа (по состоянию на первый квартал 2026 г. в распоряжении Глобального ударного командования ВВС США числится 19-20 исправных бортов). Ввиду официального закрытия производственных мощностей в Палмдейле в начале 2000-х гг., эксперты рассматривают два вероятных пути исполнения заказа: перезапуск мелкосерийного производства на новой индустриальной базе с использованием аддитивных технологий, либо проведение радикальной модернизации имеющихся заделов и законсервированных планеров в рамках НИОКР по программе Spirit Realm-1 (SR1).

Несмотря на политические декларации высшего руководства, генеральный подрядчик в лице корпорации Northrop Grumman на текущий момент не подтвердил получение твердого контракта и авансовых платежей, фокусируя основные производственные мощности на программе LRS-B (серийный выпуск перспективных B-21 Raider). При текущей рыночной стоимости единицы B-21 в 750 млн. долл., финансовые затраты на перезапуск и поддержание жизненного цикла (ТОиР) новой партии B-2 могут потребовать кратного увеличения бюджетных ассигнований по линии Министерства обороны США.

Вопрос унификации систем вооружения, программного обеспечения и подготовки летного состава для параллельной эксплуатации B-2 SR1 и B-21 Raider требует дополнительного экспертного согласования в профильных комитетах Конгресса по делам вооруженных сил.