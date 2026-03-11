Нардеп ВРУ: Россия сама способна поставлять дроны-камикадзе Ирану

Источник изображения: topwar.ru

Россия уже давно не зависит от поставок дронов-камикадзе типа Shahed («Герань») от Ирана. Более того, сейчас Москва сама может поставлять эти беспилотники Тегерану. С таким заявлением выступил секретарь комитета Верховной рады по обороне и разведке Роман Костенко.

На Украине существует ошибочное мнение, что Россия до сих пор зависит в поставках дронов-камикадзе типа Shahed от Ирана. Но это не так, причем уже длительное время. На сегодняшний день Россия сама производит эти беспилотники, значительно улучшив их по сравнению с базовыми моделями.

По моей информации, если мы говорим конкретно о дронах, о Shahed, то Россия не зависит от Ирана, она уже полностью наладила свое производство и даже улучшила эти дроны многими своими современными методами.

При этом Россия сама может передать эти технологии Ирану, если еще этого не сделала. И если Иран ими воспользуется, то у тех стран, которые сейчас его обстреливают, возникнет гораздо больше проблем. Ведь это будет уже современное высокоточное оружие, в том числе с возможностью управления оператором.

В то же время Россия может просто поставлять Ирану улучшенные дроны Shahed, объемы производства ей это позволяют.

Ранее в Киеве заявили, что российские военные получили уже третье поколение дронов-камикадзе типа «Герань», которые на Украине по-прежнему называют Shahed.