ЦАМТО

Airbus и Rheinmetall создадут систему спутниковой связи, аналогичную Starlink

349
0
0
Airbus Group
Логотип европейской аэрокосмической корпорации Airbus Group.
Источник изображения: Airbus Group

ЦАМТО, 10 марта. Европейские концерны Airbus, Rheinmetall и OHB договорились о совместной работе над проектом создания спутниковой системы связи для ВС Германии.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил журнал Spiegel со ссылкой на источник в Министерстве обороны ФРГ.

"Неожиданный поворот в борьбе за один из важнейших военных проектов: вместо конкуренции немецкие производители хотят совместно создать спутниковую систему связи для бундесвера. Это может ускорить проект, но также сделать его дороже", – пишет издание.

Уточняется, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall, бременская космическая компания OHB и европейский аэрокосмический и оборонный гигант Airbus договорились о совместной работе над проектом. После того, как Федеральное ведомство по вооружению, информационным технологиям и эксплуатации ВС Германии (BAAINBw) направило каждому предприятию запрос на участие в проекте, "оно получило неожиданный ответ. По всей видимости, три концерна достигли соглашения о совместном выполнении проекта", – говорится в материале.

Проект под названием SATCOM Stufe 4 подразумевает создание зашифрованной системы спутниковой связи сети не менее чем из 100 космических аппаратов для улучшения связи между подразделениями бундесвера по всему миру и повышения эффективности Вооруженных сил Германии в чрезвычайных ситуациях. По данным Spiegel, в рамках проекта, который в бундесвере обозначают как "мини-Starlink", Министерство обороны ФРГ планирует выделить около 8-10 млрд. евро.

Первую версию системы планируется запустить к 2029 году, что предполагает запуск до 40 малых спутников. При этом у концернов остается всего три года на разработку необходимых технологий.

Вместе с этим, издание также отмечает, что совместная заявка Airbus, Rheinmetall и OHB на многомиллиардный контракт должна быть согласована через бюджетный комитет бундестага, который оценивает все оборонные проекты Германии стоимостью более 25 млн. евро.

"Даже представители правящей коалиции в комитете отмечают, что отсутствие конкуренции при прямых контрактах может в итоге привести к завышению стоимости проекта", – отмечает издание.

Страны
Германия
Компании
Airbus
Rheinmetall
