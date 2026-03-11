Войти
ЦАМТО

Вучич: Сербия не осуществляла прямых поставок оружия на Украину

322
0
0
Президент Сербии Александар Вучич
Президент Сербии Александар Вучич.
Источник изображения: © Михаил Метцель/ ТАСС

ЦАМТО, 10 марта. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Сербия не осуществляла непосредственно никаких прямых поставок оружия на Украину, признав, при этом, что из-за экспорта в другие страны сербская военная продукция могла оказаться в зоне боевых действий.

"Во-первых, мы не экспортировали ни единого патрона на Украину. Но нам приходилось продавать большие запасы оружия странам по всему миру... В итоге поставленное оружие рано или поздно могло попасть в зону боевых действий тем или иным путем", – цитирует "РИА Новости" заявление А.Вучича в интервью немецкой газете Suddeutsche Zeitung.

При этом он признал, что Сербия осуществляла экспортные поставки вооружения в Чехию, Великобританию и "некоторые другие страны". "В конце концов, все это оказывалось на Украине", – сказал А.Вучич.

Как напоминает агентство, А.Вучич сообщил 8 ноября прошлого года, что власти страны с момента ужесточения требований на экспорт оружия и боеприпасов в июне 2025 года до ноября выдали всего 5-6 лицензий и строго контролируют поставки.

СВР РФ ранее сообщала о поставках Белградом боеприпасов Киеву, вопреки заявленному нейтралитету. После этого А.Вучич пообещал, что сделки будут отменяться, если у сербских властей возникнут вопросы к документам и конечному пользователю продукции. Он сообщил 23 июня 2025 года, что Сербия приостановила экспорт снарядов, теперь для их отправки за рубеж нужны особые разрешения.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
Сербия
Украина
Чехия
