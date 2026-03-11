«Рой» возможностей: в зоне СВО начали использовать новый огнеметный дрон

Безэкипажная машина «выжигает» укрепления противника

Российские штурмовики в зоне СВО начали применять новый наземный робототехнический комплекс (НРТК) «Рой», выяснили «Известия». Гусеничная платформа, вооруженная шестью огнеметами «Шмель», способна дистанционно уничтожать доты и блиндажи на расстоянии в несколько километров. Использование таких дронов позволяет буквально «выжигать» противника из укреплений, при этом не подставляя бойцов под ответный огонь.

«Рой» — характеристики и вооружение

Наземный робототехнический комплекс (НРТК) «Рой» — это боевая гусеничная платформа «Торпеда», на которой установлен боевой модуль с шестью реактивными пехотными огнеметами «Шмель». Новая машина управляется дистанционно — по радиосвязи. Это позволяет не только довести НРТК до точки, откуда надо ударить, но и обеспечить электромеханическое наведение установки на цель в двух плоскостях.

Новинка уже прошла боевое крещение, рассказали «Известиям» разработчики машины — инженеры отдельного полка беспилотных систем «Буревестник» Добровольческого корпуса.

— На одном из направлений операторы НРТК «Рой» поддержали штурмовые действия бойцов Южной группировки войск и буквально «выжгли» противника из хорошо укрепленных позиций, — рассказал «Известиям» заместитель командира «Буревестника» с позывным Космос.

Установка имеет дальность стрельбы в несколько километров и большой запас хода на аккумуляторных батареях, отмечают разработчики.

Позиционные бои и господство дронов в небе изменили поле боя, и наши войска адаптируются к сложившимся условиям. После создания войск беспилотных систем наземные дроны всё чаще оснащают штатным оружием, обеспечивающим огневую поддержку, рассказал «Известиям» военный эксперт Алексей Леонков.

— Ключевое достоинство этой разработки — возможность вести огонь удаленно, уничтожая мощно укрепленные позиции противника, при этом минимизируя угрозу для наших военнослужащих, — рассказал «Известиям» действительный член Академии военных наук, сенатор СФ Игорь Мурог.

По его словам, комплекс идеально подходит для ликвидации долговременных огневых точек, блиндажей и укрытий врага. А также для подавления действия личного состава на небольших участках местности при атаке или обороне. Малые габариты и отличная проходимость позволяют «Рою» успешно работать в труднопроходимой местности и среди городских руин.

Машина, безусловно, будет эффективна в зоне СВО, уверен военный эксперт Василий Дандыкин.

— Новая система получила низкий силуэт, что дает возможность скрытно подобраться к позициям врага, пользуясь складками местности, и нанести неожиданный удар, — пояснил он. — При необходимости ее действия можно замаскировать дымами, которые устанавливаются не только бойцами, но и теми же наземными роботизированными системами.

Принцип действия огнемета «Шмель»

Установленные на НТРК «Рой» ручные огнеметы «Шмель» — мощное оружие. Его боеприпасы создают термобарический эффект для уничтожения долговременных огневых точек, укреплений противника и легкобронированных целей, напомнили эксперты.

При взрыве на солдат противника воздействует не только высокая температура, но и резкий перепад давления — это главные поражающие факторы боеприпасов огнемета. Именно по этой причине точное попадание из «Шмеля» не оставляет личному составу противника шансов выжить.

Но у этих огнеметов есть один минус — для поражения цели бойцу надо достаточно близко подойти к противнику, что в условиях присутствия большого количества дронов в небе смертельно опасно.

— НРТК «Рой» позволит решить эту проблему, не подвергая риску личный состав, — отметил Василий Дандыкин.

При этом, отметил эксперт, в зоне спецоперации постоянно идет обоюдный обмен технологиями — обе стороны перенимают самые удачные новинки противника. Однако уникальные огнеметные системы, такие, например, как «Солнцепек» и теперь НРТК «Рой», есть только на вооружении нашей армии.

Первые советские огнеметные системы

У НРТК «Рой» были исторические предшественники. Подобные концепции ранее опробовали в советской военной технике. Например, на базе Т-18 в начале 1930-х годов создали прототип ОТ-1 с установкой огнемета в кормовой части. Правда он был экспериментальным и не пошел в серию.

Также существовал прототип ХБТ-7 (или ХБТ-Ш) второй половины 1930-х годов с огнеметной установкой КС-40, он также остался опытным образцом.

А практика применения ручных гранатометов «Шмель» в боевых условиях насчитывает не один год — они хорошо знакомы еще со времен боевых действий в Афганистане и на Северном Кавказе, где хорошо себя зарекомендовали, напомнил военный эксперт Василий Дандыкин.

Возможности робота «Культиватор»

Новинки постоянно поступают в зону СВО. «Известия» писали, что против украинских подразделений начали использовать наземный робототехнический комплекс «Культиватор» с реактивными системами залпового огня.

Это гусеничная платформа, на которой закреплены два блока для 57-мм авиационных неуправляемых ракет. За один залп комплекс может послать в сторону противника 32 боеприпаса.

Он хорошо подходит для уничтожения площадных целей. Также «Культиваторы» достойно отработали при поддержке действий штурмовых групп.

НТРК типа «Рой» или «Культиватор» позволяют увеличить огневую мощь пехоты на новом витке развития боевых систем, отмечают военные эксперты. И эта тактика поможет лишний раз не подвергать наших штурмовиков смертельному риску.

