SIPRI: Европа стала крупнейшим импортером вооружений

393
0
0
World Defense Show-2026
World Defense Show-2026 в Саудовской Аравии.
Источник изображения: https://kupol.ru/

За последние пять лет, с 2021 по 2025 годы, страны Европы увеличили импорт вооружений более чем в три раза и стали крупнейшим регионом по их закупкам. Об этом сообщает РБК со ссылкой на доклад Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI) "Тренды в международных поставках оружия 2025".

В топ-10 за пятилетний период по экспорту вооружений вошли следующие страны:

  1. США – с 2021 по 2025 годы их доля в общемировых поставках оружия составила 42%. Они поставили вооружения в 99 государств (35 – в Европе, 18 – на обоих американских континентах, 17 – в Африке, 17 – в Азии и Океании, 12 – на Ближнем Востоке).

    Больше всего американского оружия получили Саудовская Аравия (12% от экспорта США), Украина (9,4%) и Япония (8,9%).

    За пять лет экспорт вооружений из США вырос на 27%, а их поставки в Европу – на 217%.

    "США еще больше укрепили свое доминирование в качестве поставщика вооружений, даже в условиях все более многополярного мира", – констатирует старший научный сотрудник программы SIPRI по поставкам вооружений Питер Веземан. По его словам, импортеры американского оружия получают передовые военные возможности, США же рассматривают экспорт вооружений как инструмент внешней политики и укрепления национальной военной промышленности.

  2. Франция – ее доля в глобальных поставках за последние пять лет составила 9,8%. Республика экспортировала оружие в 63 страны, больше всего в Индию (24% французского экспорта), Египет (11%) и Грецию (10%). Внутри Европы французский экспорт вырос на 452%.
  3. Россия – единственная страна из первой десятки, чей экспорт оружия за последние пять лет, по оценке SIPRI, сократился (минус 64%). Ее общая доля в глобальных поставках составила 6,8%. Она передавала оружие 30 странам, около 74% от всего ее экспорта приходилось на Индию (48%), Китай (13%) и Белоруссию (13%).

    Глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов критически отозвался о методике расчетов SIPRI, касающихся компаний оборонного сектора. "Мы эти данные, как и другие страны, например Китай, не публикуем – они закрытые. Откуда они их берут? Просто из пальца высасывают", – утверждал он.

  4. Германия – за последние пять лет она потеснила на этой позиции Китай. Доля ее экспорта в глобальных поставках составила 5,7%. Практически четверть экспорта немецкого оружия пошла Украине, следом идут Египет (14%) и Израиль (10%).
  5. Китай – его доля в глобальных поставках за последние пять лет составила 5,6%. Больше всего своей военной продукции Пекин передал Пакистану (61% китайского экспорта), Сербии (6,8%) и Таиланду (4,7%).
  6. Италия – с 2021 по 2025 годы экспорт итальянских вооружений вырос на 157%, в общемировых поставках доля Италии составила 5,1%. Более половины итальянского оружия, 59%, идет на Ближний Восток, 16% – в Азию и Океанию, 13% – в Европу. Среди импортеров итальянской продукции лидируют Катар (26%), Кувейт (17%), Индонезия (12%).
  7. Израиль – благодаря росту своего экспорта впервые опередил Великобританию. Его доля в общемировых поставках – 4,4%, больше всего продукции он передает Индии (29%), Германии (21%) и США (7,8%).

    "Несмотря на войну в Газе и удары по Ирану, Ливану, Катару, Сирии и Йемену, Израилю все же удалось увеличить свою долю в мировом экспорте вооружений", – констатирует научный сотрудник программы SIPRI по поставкам вооружений Зайн Хуссейн. Она обращает внимание, что израильский военно-промышленный комплекс сфокусирован в первую очередь на системах противовоздушной обороны, а на них в мире большой спрос.

  8. Великобритания – ее доля составила 3,4%. Крупнейшие импортеры британского оружия – Катар (31% британского экспорта), США (14%) и Украина (13%).
  9. Южная Корея – 3% в мировом экспорте вооружений, больше всего продукции передает Польше (58% южнокорейских поставок), Филиппинам (18%), ОАЭ (9,5%).
  10. Испания – доля ее оружия в общемировых поставках – 2,3%, больше всего испанского оружия получают Саудовская Аравия (28% от экспорта), Турция (16%), Бельгия (12%).

Украина в этом рейтинге занимает 21-е место с долей 0,3% от общемирового показателя. Больше всего оружия у нее закупили Китай (64% украинского экспорта), Индия (23%) и Катар (5,8%).

Что касается импорта, то крупнейшим покупателем стала Европа – за последние пять лет она ввезла 33% общемировых поставок оружия, увеличив свой импорт на 210%. После Украины крупнейшими получателями выступили Польша и Великобритания. Почти половина, 48%, ввозимых вооружений, – американские, за ними следует немецкая (7,1%) и французская (6,2%) продукция.

"Хотя европейские фирмы нарастили производство вооружений, а новая программа инвестиционной поддержки, которую оборонной промышленности оказывает Евросоюз, привела к ряду внутриевропейских заказов, в 2021–2025 годах европейские государства продолжали импортировать американское оружие – особенно боевые самолеты и системы противовоздушной обороны дальнего действия", – отмечает научный сотрудник программы SIPRI по поставкам вооружений Катарина Джокич.

В остальных же регионах – в Азии и Океании, на Ближнем Востоке и в Африке – закупки оружия за последние пять лет сократились.

Права на данный материал принадлежат военное.рф
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Бельгия
Великобритания
Германия
Греция
Египет
Израиль
Индия
Индонезия
Иран
Испания
Италия
Йемен
Катар
Китай
Кувейт
Ливан
ОАЭ
Пакистан
Польша
Россия
Саудовская Аравия
Сербия
Сирия
США
Таиланд
Турция
Украина
Филиппины
Франция
Южная Корея
Япония
Компании
СИПРИ
Персоны
Чемезов Сергей
Проекты
Евросоюз
