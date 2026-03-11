SIPRI: Европа стала крупнейшим импортером вооружений

За последние пять лет, с 2021 по 2025 годы, страны Европы увеличили импорт вооружений более чем в три раза и стали крупнейшим регионом по их закупкам. Об этом сообщает РБК со ссылкой на доклад Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI) "Тренды в международных поставках оружия 2025".

В топ-10 за пятилетний период по экспорту вооружений вошли следующие страны:

США – с 2021 по 2025 годы их доля в общемировых поставках оружия составила 42%. Они поставили вооружения в 99 государств (35 – в Европе, 18 – на обоих американских континентах, 17 – в Африке, 17 – в Азии и Океании, 12 – на Ближнем Востоке). Больше всего американского оружия получили Саудовская Аравия (12% от экспорта США), Украина (9,4%) и Япония (8,9%). За пять лет экспорт вооружений из США вырос на 27%, а их поставки в Европу – на 217%. "США еще больше укрепили свое доминирование в качестве поставщика вооружений, даже в условиях все более многополярного мира", – констатирует старший научный сотрудник программы SIPRI по поставкам вооружений Питер Веземан. По его словам, импортеры американского оружия получают передовые военные возможности, США же рассматривают экспорт вооружений как инструмент внешней политики и укрепления национальной военной промышленности. Франция – ее доля в глобальных поставках за последние пять лет составила 9,8%. Республика экспортировала оружие в 63 страны, больше всего в Индию (24% французского экспорта), Египет (11%) и Грецию (10%). Внутри Европы французский экспорт вырос на 452%. Россия – единственная страна из первой десятки, чей экспорт оружия за последние пять лет, по оценке SIPRI, сократился (минус 64%). Ее общая доля в глобальных поставках составила 6,8%. Она передавала оружие 30 странам, около 74% от всего ее экспорта приходилось на Индию (48%), Китай (13%) и Белоруссию (13%). Глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов критически отозвался о методике расчетов SIPRI, касающихся компаний оборонного сектора. "Мы эти данные, как и другие страны, например Китай, не публикуем – они закрытые. Откуда они их берут? Просто из пальца высасывают", – утверждал он. Германия – за последние пять лет она потеснила на этой позиции Китай. Доля ее экспорта в глобальных поставках составила 5,7%. Практически четверть экспорта немецкого оружия пошла Украине, следом идут Египет (14%) и Израиль (10%). Китай – его доля в глобальных поставках за последние пять лет составила 5,6%. Больше всего своей военной продукции Пекин передал Пакистану (61% китайского экспорта), Сербии (6,8%) и Таиланду (4,7%). Италия – с 2021 по 2025 годы экспорт итальянских вооружений вырос на 157%, в общемировых поставках доля Италии составила 5,1%. Более половины итальянского оружия, 59%, идет на Ближний Восток, 16% – в Азию и Океанию, 13% – в Европу. Среди импортеров итальянской продукции лидируют Катар (26%), Кувейт (17%), Индонезия (12%). Израиль – благодаря росту своего экспорта впервые опередил Великобританию. Его доля в общемировых поставках – 4,4%, больше всего продукции он передает Индии (29%), Германии (21%) и США (7,8%). "Несмотря на войну в Газе и удары по Ирану, Ливану, Катару, Сирии и Йемену, Израилю все же удалось увеличить свою долю в мировом экспорте вооружений", – констатирует научный сотрудник программы SIPRI по поставкам вооружений Зайн Хуссейн. Она обращает внимание, что израильский военно-промышленный комплекс сфокусирован в первую очередь на системах противовоздушной обороны, а на них в мире большой спрос. Великобритания – ее доля составила 3,4%. Крупнейшие импортеры британского оружия – Катар (31% британского экспорта), США (14%) и Украина (13%). Южная Корея – 3% в мировом экспорте вооружений, больше всего продукции передает Польше (58% южнокорейских поставок), Филиппинам (18%), ОАЭ (9,5%). Испания – доля ее оружия в общемировых поставках – 2,3%, больше всего испанского оружия получают Саудовская Аравия (28% от экспорта), Турция (16%), Бельгия (12%).

Украина в этом рейтинге занимает 21-е место с долей 0,3% от общемирового показателя. Больше всего оружия у нее закупили Китай (64% украинского экспорта), Индия (23%) и Катар (5,8%).

Что касается импорта, то крупнейшим покупателем стала Европа – за последние пять лет она ввезла 33% общемировых поставок оружия, увеличив свой импорт на 210%. После Украины крупнейшими получателями выступили Польша и Великобритания. Почти половина, 48%, ввозимых вооружений, – американские, за ними следует немецкая (7,1%) и французская (6,2%) продукция.

"Хотя европейские фирмы нарастили производство вооружений, а новая программа инвестиционной поддержки, которую оборонной промышленности оказывает Евросоюз, привела к ряду внутриевропейских заказов, в 2021–2025 годах европейские государства продолжали импортировать американское оружие – особенно боевые самолеты и системы противовоздушной обороны дальнего действия", – отмечает научный сотрудник программы SIPRI по поставкам вооружений Катарина Джокич.

В остальных же регионах – в Азии и Океании, на Ближнем Востоке и в Африке – закупки оружия за последние пять лет сократились.