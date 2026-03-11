Великобритания планирует представить прототип гиперзвукового оружия к 2030 году

ЦАМТО, 10 марта. Великобритания представит первый прототип собственного гиперзвукового оружия к 2030 году, сообщил замминистра обороны Люк Поллард.

"Министерство обороны в рамках программы "гиперзвуковая техника" намерено представить прототип оружия к 2030 году", – цитирует "РИА Новости" заявление Л.Полларда в письменном ответе депутату платы общин Джеймсу Картлиджу, ответ опубликован на сайте парламента.

На данный момент программа находится на начальной стадии. Затраты на разработку прототипа будут определены позднее, отметил замминистра.

Как напоминает агентство, в феврале британское военное ведомство заявило, что направит 400 млн. фунтов стерлингов (более 500 млн. долл.) в текущем году на разработку гиперзвукового оружия и оружия большой дальности. Речь идет, в частности, о совместном с Францией и Италией проекте Stratus по созданию ракеты следующего поколения, которая заменит Storm Shadow. Новые ракеты будут рассчитаны на поражение кораблей и средств ПВО противника.

Кроме того, совместно с Германией разрабатывается дальнобойная система Deep Precision Strike с дальностью действия более 2 тыс. км. Как утверждается, она станет одной из самых передовых систем, когда-либо разработанных Великобританией. Ожидается, что она поступит на вооружение в 2030-х годах.