Спущен на воду головной корвет BR71 MK.2 для ВМС Анголы

ЦАМТО, 10 марта. На верфи французской компании CMN в Шербуре 4 марта состоялась церемония крещения и спуска на воду головного корвета BR71 MK.2, предназначенного для ВМС Анголы.

Корвет (F300) "Экуикуи II" (Ekuikui II) является головным из трех корветов, заказанных ВМС Анголы.

Как сообщал ЦАМТО, в феврале 2023 года правительство Анголы заключило с эмиратской Edge Group многоэтапный контракт на сумму 1 млрд. евро, согласно которому компания Abu Dhabi Ship Building (ADSB), используя переданные CMN технологии, построит для ВМС Анголы три 71-метровых корвета, а также несколько патрульных катеров и транспортных судов. В сделку также был включен комплексный пакет логистической поддержки (ILS). Два корвета будут построены в Шербуре на предприятии компании CMN Naval, а один – в Абу-Даби компанией ADSB.

В марте 2025 года было создано совместное предприятие AD Naval, сформированное Edge Group (51%) и CMN Naval (49%), со штаб-квартирой в Абу-Даби. Компания AD Naval взяла на себя ответственность за выполнение контракта с Анголой.

Резка стали для строительства головного корвета началась в декабре 2023 года, закладка киля состоялась в марте 2024 года. Поставка "Экуикуи II" запланирована на октябрь 2026 года. Следующие корабли серии будут поставлены в апреле 2027 года и октябре 2027 года.

Корвет BR71 MK.2 является усовершенствованной версией корвета класса "Байнуна" (BR71 MK.1), разработанного французской компанией CMN. Данные корабли были поставлены ВМС ОАЭ компанией ADSB.

Корвет предназначен для борьбы с воздушными и надводными средствами противника, ведения разведки и наблюдения, постановки минных заграждений, морской блокады, защиты важных объектов инфраструктуры, поддержки Сухопутных войск, патрулирования территориальных вод и исключительной экономической зоны страны.

Длина корабля составляет 70,3 м, максимальная ширина – 11 м, осадка – 3 м, полное водоизмещение – 900 т, экипаж – 50 человек. Силовая установка из четырех дизельных двигателей MTU и четырех водометных движителей Kongsberg позволяет корвету развивать максимальную скорость 30 узлов, дальность хода на крейсерской скорости 12 узлов – 2500 морских миль, автономность – 15 суток.

Корвет сможет применять БЛА Класс.2 и 5-тонный вертолет, на борту будут размещены две 7,5-метровые надувные шлюпки с жестким корпусом (RHIB).

В состав вооружения войдут 76/62-мм артиллерийская установка, 8 противокорабельных ракет MM40 "Экзосет" Блок.3C группы MBDA, восьмиконтейнерная вертикальная пусковая установка (VLS) с ЗРК VL MICA, две пусковые установки ЗРК ближнего действия SIMBAD-RC, несущие в общей сложности 4 ЗУР "Мистраль-3", два ДУМВ LIONFISH, система запуска ложных целей Lacroix SYLENA LW.