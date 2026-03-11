Трамп: оборонные подрядчики увеличат производство оружия в четыре раза

ЦАМТО, 10 марта. Президент США Дональд Трамп заявил, что после встречи с ним оборонные подрядчики согласились увеличить темпы производства особо востребованного оружия в четыре раза.

"Мы провели очень плодотворную встречу с руководителями крупнейших оборонных компаний США, на которой обсудили производство и графики выпуска продукции. Они согласились увеличить производство особо востребованного оружия в четыре раза, поскольку мы хотим как можно быстрее достичь максимального уровня производства", – цитирует "РИА Новости" Д.Трампа.

При этом Д.Трамп не уточнил, какое именно вооружение попадает под определение "особо востребованное", отмечает агентство.

По его словам, "расширение производства началось за три месяца до этой встречи (с оборонными компаниями), и строительство заводов, а также выпуск многих из этих видов вооружений уже идут полным ходом".

Д.Трамп 6 марта провел встречу с крупнейшими военными подрядчиками США, посвященную кратному увеличению выпуска наиболее востребованных образцов вооружений и боеприпасов на фоне продолжающейся военной кампании против Ирана.

Как сообщил Д.Трамп, в переговорах участвовали, в том числе, руководители таких компаний как Lockheed Martin, Raytheon, Boeing, Northrop Grumman, BAE Systems, Honeywell Aerospace и L3Harris.