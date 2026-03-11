Войти
ЦАМТО

Трамп: оборонные подрядчики увеличат производство оружия в четыре раза

365
0
0
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп.
Источник изображения: © REUTERS / Kevin Lamarque

ЦАМТО, 10 марта. Президент США Дональд Трамп заявил, что после встречи с ним оборонные подрядчики согласились увеличить темпы производства особо востребованного оружия в четыре раза.

"Мы провели очень плодотворную встречу с руководителями крупнейших оборонных компаний США, на которой обсудили производство и графики выпуска продукции. Они согласились увеличить производство особо востребованного оружия в четыре раза, поскольку мы хотим как можно быстрее достичь максимального уровня производства", – цитирует "РИА Новости" Д.Трампа.

При этом Д.Трамп не уточнил, какое именно вооружение попадает под определение "особо востребованное", отмечает агентство.

По его словам, "расширение производства началось за три месяца до этой встречи (с оборонными компаниями), и строительство заводов, а также выпуск многих из этих видов вооружений уже идут полным ходом".

Д.Трамп 6 марта провел встречу с крупнейшими военными подрядчиками США, посвященную кратному увеличению выпуска наиболее востребованных образцов вооружений и боеприпасов на фоне продолжающейся военной кампании против Ирана.

Как сообщил Д.Трамп, в переговорах участвовали, в том числе, руководители таких компаний как Lockheed Martin, Raytheon, Boeing, Northrop Grumman, BAE Systems, Honeywell Aerospace и L3Harris.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Иран
США
Компании
BAE Systems
Boeing
Lockheed-Martin
Northrop Grumman
Raytheon
Персоны
Трамп Дональд
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.03 16:07
  • 14917
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 11.03 16:03
  • 1
Терешкова призвала двигаться дальше
  • 11.03 15:59
  • 1
Производство Ту-214 снова реконструируют
  • 11.03 15:56
  • 452
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 11.03 15:09
  • 1
Фон дер Ляйен: отказ от АЭС был стратегической ошибкой Европы
  • 11.03 06:18
  • 1
НАТО проводит учения рядом с российской границей. Чем должна ответить Москва?
  • 10.03 22:35
  • 0
Еще один комментарий к "Почему Иран беззащитен перед авианосцами США"
  • 10.03 20:05
  • 1
Почему Иран беззащитен перед авианосцами США
  • 10.03 18:28
  • 2
Си Цзиньпин призвал строго контролировать армию Китая
  • 10.03 06:42
  • 0
Комментарий к "Война против Ирана показала уязвимость Европейского союза (El País, Испания)"
  • 10.03 03:54
  • 1
Война против Ирана показала уязвимость Европейского союза (El País, Испания)
  • 10.03 03:34
  • 1
В Эстонии готовы обсуждать с Францией вопрос создания европейского "ядерного зонтика"
  • 09.03 12:49
  • 195
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 09.03 05:31
  • 1
Компания Leonardo представила концепт перспективного конвертоплана для военных
  • 09.03 05:22
  • 1
Самый опасный иранский стелс-беспилотник Hadid-110 начал атаковать цели