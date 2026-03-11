Войти
Lenta.ru

Названы сроки истощения «ракетного зонтика» США

363
0
0
Фото: Osman Orsal / Reuters
Фото: Osman Orsal / Reuters.

Аналитик Гриеко: США израсходуют половину ракет ПВО за несколько недель

Вашингтон может израсходовать половину всех своих ракет для систем противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО-ПРО) за несколько недель в случае затягивания операции против Ирана. Сроки истощения «противоракетного зонтика» США назвала старший научный сотрудник аналитического Центра Стимсона Келли Гриеко, передает Defense News.

Отмечается, что сейчас Вашингтон применяет корабельные противоракеты SM-3 и SM-6, зенитные ракетные комплексы Patriot и системы ПРО THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) для перехвата иранских ракет и дронов.

По данным Центра стратегических и международных исследований, в декабре 2025 года в арсенале Агентства по противоракетной обороне США находилось 414 ракет SM-3 и 534 перехватчика THAAD. Как пишет издание, эти изделия являются наиболее эффективным средством борьбы с баллистическими ракетами. При этом их производство требует больше средств и времени.

Считается, что за время двенадцатидневной войны в 2025-м американские силы применили около 150 ракет THAAD и до 80 перехватчиков SM-3. По словам Гриеко, подобная интенсивность в ходе нынешнего столкновения приведет к израсходованию 50 процентов всех ракет за четыре-пять недель.

Ранее в марте Telegram-канал «Два майора» назвал поражение Ираном американских радаров «подарком» для Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) России. В ходе ответных ударов, в частности, вывели из строя радиолокационную станцию AN/TPY-2 комплекса THAAD.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Иран
Россия
США
Продукция
AN/TPY-2
Patriot ЗРК
sm-3
SM-6
THAAD
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.03 16:07
  • 14917
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 11.03 16:03
  • 1
Терешкова призвала двигаться дальше
  • 11.03 15:59
  • 1
Производство Ту-214 снова реконструируют
  • 11.03 15:56
  • 452
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 11.03 15:09
  • 1
Фон дер Ляйен: отказ от АЭС был стратегической ошибкой Европы
  • 11.03 06:18
  • 1
НАТО проводит учения рядом с российской границей. Чем должна ответить Москва?
  • 10.03 22:35
  • 0
Еще один комментарий к "Почему Иран беззащитен перед авианосцами США"
  • 10.03 20:05
  • 1
Почему Иран беззащитен перед авианосцами США
  • 10.03 18:28
  • 2
Си Цзиньпин призвал строго контролировать армию Китая
  • 10.03 06:42
  • 0
Комментарий к "Война против Ирана показала уязвимость Европейского союза (El País, Испания)"
  • 10.03 03:54
  • 1
Война против Ирана показала уязвимость Европейского союза (El País, Испания)
  • 10.03 03:34
  • 1
В Эстонии готовы обсуждать с Францией вопрос создания европейского "ядерного зонтика"
  • 09.03 12:49
  • 195
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 09.03 05:31
  • 1
Компания Leonardo представила концепт перспективного конвертоплана для военных
  • 09.03 05:22
  • 1
Самый опасный иранский стелс-беспилотник Hadid-110 начал атаковать цели