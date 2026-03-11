Войти
Lenta.ru

ВВС США купят броневики для ядерных «Минитменов»

349
0
0
Фото: John Turner / U.S. Air Force / AP
Фото: John Turner / U.S. Air Force / AP.

Defense News: ВВС США купят бронированные транспортеры для МБР Minuteman III

Военно-воздушные силы (ВВС) США хотят купить дополнительные бронированные транспортеры для перевозки межконтинентальных баллистических ракет (МБР) Minuteman III («Минитмен»). Об этом пишет Defense News.

Новые машины Payload Transporter Replacement (PTR) должны заменить существующие Payload Transporter (PT III). Отмечается, что парк машин устаревает, поэтому военные тратят больше средств на техническое обслуживание PT III. ВВС требуется еще пять PTR, которые дополнят заказанные в 2019 году 25 машин.

Характеристики транспортера ядерных ракет не раскрывают. Это тягач со специальным прицепом, который можно эксплуатировать на дорогах общего пользования. Машину отличает специальное бронирование. PTR доставляют разобранные МБР с военных баз к пусковым установкам.

Тягачи компании Armorworks получили бронированную кабину и защищенную грузовую платформу, устойчивую к взрывам и попыткам взлома.

Ранее в марте ВВС США провели испытательный пуск МБР Minuteman III. Запущенная с базы Ванденберг в Калифорнии ракета достигла заданной точки в районе ракетного полигона у атолла Кваджалейн.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Проекты
Minuteman
Ядерный щит
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.03 16:07
  • 14917
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 11.03 16:03
  • 1
Терешкова призвала двигаться дальше
  • 11.03 15:59
  • 1
Производство Ту-214 снова реконструируют
  • 11.03 15:56
  • 452
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 11.03 15:09
  • 1
Фон дер Ляйен: отказ от АЭС был стратегической ошибкой Европы
  • 11.03 06:18
  • 1
НАТО проводит учения рядом с российской границей. Чем должна ответить Москва?
  • 10.03 22:35
  • 0
Еще один комментарий к "Почему Иран беззащитен перед авианосцами США"
  • 10.03 20:05
  • 1
Почему Иран беззащитен перед авианосцами США
  • 10.03 18:28
  • 2
Си Цзиньпин призвал строго контролировать армию Китая
  • 10.03 06:42
  • 0
Комментарий к "Война против Ирана показала уязвимость Европейского союза (El País, Испания)"
  • 10.03 03:54
  • 1
Война против Ирана показала уязвимость Европейского союза (El País, Испания)
  • 10.03 03:34
  • 1
В Эстонии готовы обсуждать с Францией вопрос создания европейского "ядерного зонтика"
  • 09.03 12:49
  • 195
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 09.03 05:31
  • 1
Компания Leonardo представила концепт перспективного конвертоплана для военных
  • 09.03 05:22
  • 1
Самый опасный иранский стелс-беспилотник Hadid-110 начал атаковать цели