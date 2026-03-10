На Западе рассказали, чем Иран удивил США

Иранский флаг развевается после ударов Израиля и США по Ирану. Тегеран, 28 февраля 2026 года.

NYT: Иран подготовился к войне лучше, чем ожидали США

Иран оказался лучше готов к боевым действиям, чем рассчитывали США. Об этом свидетельствуют потери американцев в первую неделю конфликта, пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на американских чиновников.

Отмечается, что с начала боевых действий удары Ирана стали «более масштабными и менее предсказуемыми».

В ночь на 8 марта Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о нанесении ракетного удара по скоплению американских военных на базе США в Кувейте.

За день до этого иранское военное командование «Хатам аль-Анбия» сообщило, что потери США на американской базе «Аль-Дафра» в ОАЭ превысили 200 человек. Кроме того, как утверждается, более 20 человек не пережили атаку на Пятый флот ВМС США.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее пожар на ядерном объекте в иранском Исфахане попал на видео.

Георгий Галоян