Войти
Газета.ru

Макрон раскрыл цели отправки авианосца «Шарль де Голль» к берегам Кипра

445
0
0
Авианосец «Шарль де Голль»
Авианосец «Шарль де Голль».
Источник изображения: Johan Nilsson/TT/Global Look Press

Макрон: авианосец «Шарль де Голль» размещен у Кипра для безопасности острова

Франция направила авианосец «Шарль де Голль» в район Кипра для обеспечения безопасности страны. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, передает ТАСС.

«Авианосец «Шарль де Голль» с авиагруппой теперь находится вблизи Кипра, чтобы усилить общую оборонительную позицию и поддерживать ее в долгосрочной перспективе», — заявил глава государства, находясь с визитом на острове.

Помимо этого, Макрон отметил достигнутые договоренности с президентом Кипра Никосом Христодули и премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. Политики обсудили координацию усилий по обеспечению безопасности граждан стран ЕС и их эвакуацию из государств ближневосточного региона.

До этого Минобороны Турции сообщило о переброске шести истребителей F-16 и системы противовоздушной обороны (ПВО) на север Кипра.

2 марта глава министерства обороны Британии Джон Хили сообщил, что база военно-воздушных сил Британии на Кипре была атакована дронами. Удар нанесли члены шиитского движения «Хезболла» с ливанской территории на фоне операции США и Израиля против Ирана. Власти Ливана осудили эти действия.

Ранее в Британии заявили о риске терактов на Кипре.

Алексей Почтарук

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Греция
Израиль
Иран
Кипр
Ливан
США
Турция
Франция
Продукция
Charles de Gaulle
F-16
Проекты
Авианосец
Евросоюз
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.03 20:05
  • 1
Почему Иран беззащитен перед авианосцами США
  • 10.03 19:44
  • 14886
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 10.03 19:30
  • 436
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 10.03 18:28
  • 2
Си Цзиньпин призвал строго контролировать армию Китая
  • 10.03 06:42
  • 0
Комментарий к "Война против Ирана показала уязвимость Европейского союза (El País, Испания)"
  • 10.03 03:54
  • 1
Война против Ирана показала уязвимость Европейского союза (El País, Испания)
  • 10.03 03:34
  • 1
В Эстонии готовы обсуждать с Францией вопрос создания европейского "ядерного зонтика"
  • 09.03 12:49
  • 195
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 09.03 05:31
  • 1
Компания Leonardo представила концепт перспективного конвертоплана для военных
  • 09.03 05:22
  • 1
Самый опасный иранский стелс-беспилотник Hadid-110 начал атаковать цели
  • 09.03 04:53
  • 1
"Действует вне рамок": в Пентагоне сделали громкое заявление о "Рубиконе"
  • 09.03 04:42
  • 4
«Мы уже победили»: Трампу не нужен британский авианосец на Ближнем Востоке
  • 09.03 01:58
  • 1
В противостоянии с США Иран начинает игру вдолгую
  • 09.03 01:38
  • 5
В США рассказали о мести Ирану за повреждение авианосца
  • 08.03 16:26
  • 2
В США российское «Изделие 30» сочли «головной болью» для Украины