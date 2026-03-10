Войти
В Эстонии готовы обсуждать с Францией вопрос создания европейского "ядерного зонтика"

524
1
0
Кристен Михал
Кристен Михал.
Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Эстония готова обсудить с Францией вопрос о создании европейского "ядерного зонтика", заявил глава эстонского правительства Кристен Михал.

"Наши специалисты общаются на тему расширения "ядерного зонтика" Франции на Европу, и если появится такая возможность, то мы его рассмотрим", - сказал он на пресс-конференции в понедельник.

По его словам, в Европе уже есть "ядерный зонтик" НАТО, "он никуда не исчез, так что речь идет о дебатах о возможности расширения французской ядерной мощи на всю Европу". "И если возникнет такая возможность, и у Эстонии появится возможность внести свой вклад в это, то мы это сделаем", - добавил премьер.

"Но, очевидно, в ближайшее время не появится возможности расширить его на территории упоминавшихся государств, как и на территорию Эстонии", - сказал Михал.

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее предложил использовать ядерный потенциал своей страны для защиты всей Европы и отметил, что хочет начать обсуждение этого вопроса с лидерами ряда европейских государств, в том числе Польши, Нидерландов, Бельгии и некоторых других.

1 комментарий
№1
10.03.2026 03:34
Я   бы призвал наш ГШ  взбодриться ибо угроза  реальная.Если по опыту конфликта с Украиной их средства  нападения доставали и  до  Удмуртии и до Подмосковья.А   в  данном случае  Финляндия,Бельгия,Нидерланды,Польша использует тактическое ядерное оружие  с аналогичными средствами доставки ,то это уже война с сильным противником  малыми средствами, чем может и воспользоваться Трамп если Иран проявит свою стратегию.
0
Сообщить
