В Эстонии готовы обсуждать с Францией вопрос создания европейского "ядерного зонтика"

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Эстония готова обсудить с Францией вопрос о создании европейского "ядерного зонтика", заявил глава эстонского правительства Кристен Михал.

"Наши специалисты общаются на тему расширения "ядерного зонтика" Франции на Европу, и если появится такая возможность, то мы его рассмотрим", - сказал он на пресс-конференции в понедельник.

По его словам, в Европе уже есть "ядерный зонтик" НАТО, "он никуда не исчез, так что речь идет о дебатах о возможности расширения французской ядерной мощи на всю Европу". "И если возникнет такая возможность, и у Эстонии появится возможность внести свой вклад в это, то мы это сделаем", - добавил премьер.

"Но, очевидно, в ближайшее время не появится возможности расширить его на территории упоминавшихся государств, как и на территорию Эстонии", - сказал Михал.

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее предложил использовать ядерный потенциал своей страны для защиты всей Европы и отметил, что хочет начать обсуждение этого вопроса с лидерами ряда европейских государств, в том числе Польши, Нидерландов, Бельгии и некоторых других.