Война против Ирана показала уязвимость Европейского союза (El País, Испания)

Pais: война США против Ирана подчеркнула слабость Евросоюза

Операция США против Ирана знаменует конец "европейского эксперимента", пишет Pais. Существование Евросоюза, которое возможно только при определенном мировом порядке, оказалось под угрозой, после того как Вашингтон начал пренебрегать международным правом и сеять хаос по всему миру.

Бернардо де Мигель (Bernardo de Miguel)

Как справедливо утверждают, иранский режим ведет войну за выживание после вероломного нападения Израиля и США. Однако менее очевидным является тот факт, что этот конфликт представляет собой угрозу существованию Европейского союза, поскольку Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху ускорили разрушение мирового порядка, на основе которого было выстроено и держалось на плаву сообщество европейских стран. Как утверждает итальянский политолог Натали Точчи, "мир без каких-либо норм — это мир, в котором Европа выглядит более уязвимой и второстепенной".

Риск распада Европейского союза крайне вероятен в мире, где нет международных правил, признаваемых и уважаемых всеми участниками, и где каждая страна будет вынуждена самостоятельно обеспечивать свою безопасность или подчиняться главе государства, готовому предложить ей защиту. Трамп уже дал понять, что его главный враг — это многосторонний порядок. Он создал своего рода параллельную Организацию Объединенных Наций со своим проектом по восстановлению Газы, парализовал работу Всемирной торговой организации, вышел из ЮНЕСКО и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и посеял сомнения в своей поддержке НАТО.

Нынешний ЕС также не вписывается в картину мафиозной структуры, выстроенной Трампом. Война с Ираном лишь подчеркнула уязвимость Евросоюза, усугубленную непредсказуемой и противоречивой реакцией главных европейских лидеров на войну, безрассудно развязанную двумя такими безжалостными лидерами, как Трамп и Нетаньяху.

Европа с самого начала неправильно оценила конфликт, и, если она будет и дальше придерживаться своего ошибочного понимания ситуации, то может дорого за это заплатить. Основные европейские страны, за исключением Испании и Италии, слишком поздно начали понимать, что агрессия против Ирана не имеет ничего общего с прекращением жестокости и преступлений режима, возглавляемого Али Хаменеи, а служит только скрытым интересам Трампа и Нетаньяху. Лидер Израиля стремится покончить со своим главным соперником в регионе, а президент США мечтает установить неоспоримое господство в своей зоне влияния, которая включает Европу, и заодно скрыть свои промахи во внутренней политике, связанные с делом Эпштейна и серьезными провалами в экономике.

Если Трамп добьется своего, ЕС окажется наиболее подверженным произволу, злоупотреблениям и требованиям американского президента, который, как он сам признал, не считает себя обязанным уважать какие-либо ограничения, кроме своих собственных сомнительных моральных принципов. На краю этой пропасти "поддерживать США — значит приближать будущее, в котором не останется никакого правопорядка, а европейцы, как слабые мировые игроки, впоследствии заплатят за это очень высокую цену", предупреждают эксперты Европейского совета по международным отношениям Жюльен Барнс-Дейси и Элли Геранмайе.

Существование в суровом мире беспрецедентного эксперимента по интеграции, каким является ЕС, может оказаться под угрозой. Сообщество европейских стран предлагало своим партнерам мир и процветание, но к середине XXI века эти ценности могут стать бесполезными, если они не будут сопровождаться гарантией безопасности. Теоретически НАТО предлагает такую гарантию, но при Трампе или его преемниках защита со стороны Альянса находится под вопросом. Если ЕС станет небезопасной зоной или будет зависеть от прихотей и капризов Вашингтона, привлекательность интеграции может резко снизиться, а достижения последних 70 лет неизбежно сойдут на нет.

Однако Трамп совершит серьезную ошибку, если будет считать развал ЕС само собой разумеющимся, ведь способность Евросоюза преодолевать серьезные потрясения была доказана многократно. В последние недели, когда Трамп нарушил международный порядок в Венесуэле, Гренландии и Иране, ЕС сначала выглядел растерянным, но затем продемонстрировал редкую способность создать фронт сопротивления геополитическим безумствам главы Белого дома.

Всего за несколько дней Европа стала свидетелем таких знаковых событий, как соглашение между президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем о распространении французской ядерной защиты на большую часть европейского континента, к которой уже хотят присоединиться шесть партнеров по Евросоюзу (Испания пока проигнорировала это предложение). Отправка на Кипр войск и вооружения из нескольких европейских стран, включая Испанию, для защиты этого государства — члена Евросоюза от возможных атак была оценена как выполнение статьи Договора ЕС о взаимной обороне между партнерами.

Кроме того, по данным источников в Брюсселе, война с Ираном может ускорить планы по созданию общей политики обороны, контуры которой уже были намечены после начала конфликта на Украине четыре года назад. Расходы на оборону 27 стран — членов ЕС почти удвоились с 2021 года, увеличившись с 218 миллиардов до почти 400 миллиардов евро в 2025 году.

Помимо этого, Европейская комиссия сократила бюджетные и налоговые расходы, чтобы добавить еще 800 миллиардов евро в течение следующих четырех лет. Вливание государственных средств, а также общая геополитическая нестабильность стимулируют частные инвестиции в сектор, который до недавнего времени в Европе почти не финансировался. Акции крупной немецкой оружейной компании Rheinmetall выросли с 93 евро за акцию за день до начала конфликта на Украине (24 февраля 2022 года) до 468 евро за акцию накануне второй победы Трампа на выборах (5 ноября 2024 года) и на этой неделе достигли отметки более 1600 евро.

Формирование европейских вооруженных сил численностью 100 тысяч военнослужащих уже открыто обсуждается в Брюсселе, где выступают за создание европейской армии, так как иначе огромные усилия по перевооружению превратятся в гигантскую трату бюджетных средств на национальном уровне, которая приносит выгоду только американской промышленности, но не дает эффективных результатов для защиты Европы. Как написал директор Барселонского центра международных отношений (CIDOB) Поль Морильяс в своей недавней работе "В кругу старших" (En el patio de los mayores), "Евросоюз вынужден быстро повзрослеть". Иначе Европу ожидает медленный упадок, как предупредил итальянский экономист Марио Драги. Но, возможно, альтернатива еще хуже — унизительное положение на вторых ролях, которое уже ощущают на себе европейцы.