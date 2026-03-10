В Белоруссии проверят боеготовность ВВС и войск ПВО

МИНСК, 9 мар – РИА Новости. Проверка вооруженных сил Белоруссии, проводимая по поручению президента страны, продолжена в военно-воздушных силах и войсках противовоздушной обороны, сообщил государственный секретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович.

"Продолжается проверка боевой готовности вооруженных сил по распоряжению президента Республики Беларусь. Основной задачей на этот год для вооруженных сил главнокомандующий нашей страны определил поддержание установленного уровня боевой готовности войск, высокой выучки, слаженности органов управления войск при выполнении поставленных задач. Это очень актуально для вида вооруженных сил, который мы будем проверять, - военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны", - приводит слова Вольфовича агентство Белта.

Он пояснил, что эти войска уже в мирное время выполняют боевую задачу по охране воздушных пространства и границ страны. "А если брать шире, то и Союзного государства, и западного стратегического направления в рамках ОДКБ. Поэтому ответственность перед этим видом вооруженных сил действительно очень высока. Мы должны быть уверены, что ВВС и войска ПВО способны противодействовать современным вызовам и угрозам", - сказал Вольфович.

"Будет оценена способность и готовность этого вида войск нарастить состав дежурных сил и средств по противовоздушной обороне, способность в учебных условиях противодействовать возможным средствам воздушного нападения противника, а также отработать ряд задач по авиационной поддержке войск. В ближайшее время командующий отдаст первоочередные задачи, определит время доклада решения. Большинство воинских частей, входящих прежде всего в комплект сил немедленного реагирования, выдвинутся в определенные районы, где приступят к условному несению боевого дежурства. Также будут отработаны вопросы перебазирования авиации на различные оперативные, запасные аэродромы и другие специфические вопросы", - отметил государственный секретарь Совета безопасности.

Госсекретарь отметил, что данный вид вооруженных сил будет отрабатывать задачи проверки в условиях воздействия диверсионно-разведывательных групп условного противника, потому что "эти объекты и воинские части стали бы первостепенными целями для противника". Вольфович подчеркнул, что, как показывают события на Ближнем Востоке, без обеспечения безопасности в воздухе, без защиты страны от средств воздушного нападения противника ни о каких безопасности и устойчивом развитии экономики говорить нельзя.

В свою очередь командующий военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Андрей Лукьянович рассказал, что к данной проверке будут привлекаться авиация, зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. "Наш вид вооруженных сил ежедневно несет боевое дежурство по противовоздушной обороне. Поэтому никаких проблемных вопросов в ходе данной проверки, я думаю, не возникнет", - отметил он.

В Белоруссии проходят параллельно две проверки вооруженных сил. Внезапная проверка армии была начата в Белоруссии 16 января по поручению президента страны. Кроме того, Минобороны Белоруссии 26 января объявило о проведении проверки боеготовности воинских частей и подразделений вооруженных сил.

Госсекретарь совбеза Белоруссии Александр Вольфович 18 февраля доложил белорусскому президенту Александру Лукашенко о ходе проверки вооруженных сил в стране главе, в рамках которой проверялась боеготовность большинства воинских частей практически во всех объединениях вооруженных сил, и о планах проверить еще ряд воинских частей. Первой проверялась воинская часть технического обеспечения, также проверке подверглись механизированные, танковые подразделений, силы специальных операций, инженерная бригада, дислоцированная под Минском, бригада радиационной, химической и биологической защиты.