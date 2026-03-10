Войти
В Казани создан дрон-охотник с ИИ

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости.

В Казани создан дрон-камикадзе с ИИ, способный разгоняться до 300 км/ч

Казанские изобретатели создали беспилотник на основе искусственного интеллекта (ИИ), который способен охотиться на другие дроны. Об этом сообщает Telegram-канал телеканала «Вести».

Журналисты «Вестей» назвали квадрокоптер быстрым, увертливым и проворным. Дрон может отслеживать объекты и при необходимости атаковать их. Беспилотник-перехватчик работает на основе ИИ.

Программу для работы дрона за полгода написали молодые ученые из Казани. Коптер работает с помощью отечественного приложения и имеет простую конструкцию — его можно быстро собрать и разобрать в полевых условиях. Беспилотник может развивать скорость до 300 километров в час на высоте до трех километров.

В материале говорится, что дрон успешно прошел десятки испытаний, а разработкой заинтересовались крупные концерны. В настоящий момент ученые подготавливают документы для получения патента на машину.

Ранее журналисты издания 19FortyFive объяснили, что американские противотанковые ракетные комплексыJavelin («Джавелин») в современных условиях все чаще заменяют дешевыми дронами-камикадзе. «Javelin — отличная система, но не идеальная», — подытожил автор медиа Исаак Зейтц.

  • В новости упоминаются
Страны
США
Проекты
AI
БПЛА
