Российские ученые ускорили охлаждение микрочипов в 20 раз

Новая технология российских ученых решит проблему горячих процессоров

Российские ученые из Томского политехнического университета (ТПУ) совместно с коллегами из РАН разработали технологию обработки материалов, способную повысить эффективность охлаждения микрочипов до 20 раз. Результаты исследования опубликованы в международном научном журнале International Journal of Heat and Mass Transfer.

Суть инновации заключается в создании теплопередающих поверхностей с контролируемой смачиваемостью. Исследователи предложили комбинированный метод, объединяющий лазерное текстурирование, химическую модификацию и термолиз углеводородных жидкостей. В результате удается получить материал с высокой шероховатостью и специальными гидрофильными зонами, которые значительно эффективнее отводят тепло при умеренных температурах.

Новая технология позволяет точно направлять и удерживать капли охлаждающей жидкости именно в тех зонах чипа, которые подвержены наибольшему нагреву. Это открывает путь к созданию адаптивных систем охлаждения нового поколения.