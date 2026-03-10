Россия строит новый спутник «Ямал-501»: он рассчитан на 15 лет работы

Спутник создается на базе универсальной платформы «Экспресс-1000»

АО «Решетнев» приступило к сборке спутника связи «Ямал-501» по заказу «Газпром космические системы». На первом этапе специалисты собирают модуль служебных систем — платформу аппарата, которая включает все необходимое оборудование для работы в космосе. Сообщается, что конструкция спутника будет отличаться облегченной массой при высокой прочности и жесткости, что позволит повысить эффективность эксплуатации.

Спутник создается на базе универсальной платформы «Экспресс-1000». Контракт на его изготовление был заключен в ноябре 2023 года. Аппарат планируется вывести на геостационарную орбиту в позицию 55 градусов восточной долготы, что обеспечит связь не только на территории России, но и в развивающихся регионах, включая Ближний Восток и Африку, в Ku-диапазоне.

«Ямал-501» рассчитан на 15 лет активной службы. Запуск спутника запланирован на 2027 год, после чего он станет важной частью российской телекоммуникационной инфраструктуры и расширит возможности для международного вещания и передачи данных.