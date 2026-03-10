Войти
Россия предлагает ввести международные правила для спутников вроде Starlink

451
0
-1
Источник изображения: topwar.ru

Об этом заявил Сергей Лавров

Россия выступила с инициативой создать международно-правовое регулирование для низкоорбитальных спутниковых систем. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

По словам главы МИД, такие системы могут использоваться не только для гражданских задач, но и в военных целях. В качестве примера он упомянул американскую сеть спутниковой связи Starlink.

Мы выступаем за то, чтобы обеспечить регулирование подобных систем на международно-правовом уровне. — Сергей Лавров.

Лавров также напомнил, что в конце декабря Россия инициировала неформальную встречу членов Совета Безопасности ООН с участием приглашённых стран. На ней обсуждалась необходимость того, чтобы операторы низкоорбитальных спутниковых систем уважали суверенитет государств и соблюдали их национальное законодательство в странах, где предоставляются услуги связи.

Starlink — это глобальная спутниковая система, разработанная компанией SpaceX Илона Маска для обеспечения высокоскоростного широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты, даже там, где нет наземной инфраструктуры. Спутники находятся на низкой околоземной орбите.

Компания SpaceX рассчитывает к концу 2026 года превысить отметку в 25 млн активных пользователей сервиса Starlink Mobile. Сервис спутниковой связи Starlink Direct-to-cell для смартфонов официально переименован в Starlink Mobile. Первые подробности мы сообщали на этой неделе.

