В МАИ предложили технологию заметного снижения массы беспилотников

В МАИ придумали как облегчить беспилотники

В Московском авиационном институте, также известном как МАИ, рассказали о создании перспективной технологии проектирования и выпуска корпусов БПЛА, включая фюзеляж с обшивкой, а также оперение. Новая методика позволит почти на треть уменьшить массу беспилотников без ухудшения прочностных характеристик и повысить темпы их производства.

При традиционных методах расчета и проектирования дронов используется однородный сотовый заполнитель и трехслойные панели, которые применяются на всех ключевых элементах конструкции с пределом прочности, установленным для самой нагруженной ячейки. В итоге получает переупрочнение и, соответственно, утяжеление БПЛА. В МАИ предложили другой подход — проводить адаптацию заполнителя таким образом, чтобы каждая ячейка по своим размерами соответствовала испытываемой в полете нагрузке. Данное решение обеспечит сохранение прочности и даст заметный выигрыш по общей массе. При этом проект специалистов МАИ дополнен расчетами автоматической оптимизации заполнителя, для которых использовался специально подготовленный программный комплекс, опытным образцом, напечатанном с помощью 3D-печати, а также результатами его проверки. Для отработки технологии применялся фотополимерный композит, затвердевающий под действием УФ-излучения. В ходе исследований ученые добились снижения массы конструкции из этого материала на 30 % без какой-либо потери прочности. Кроме того, было подтверждено существенное сокращение времени создания БПЛА от проекта до готового устройства относительно традиционных методик.

Макс Антонов