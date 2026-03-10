В США назвали количество предоставленных Украине ракет для систем Patriot

За четыре года войны Украина получила только 620 ракет для комплексов Patriot

С 2022 по 2026 годы Украина получила только 620 ракет для систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Об этом заявил газете The New York Times советник президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Литвин.

Ракета Patriot стоит более $3 млн, поэтому Украина стала использовать крупнокалиберные пулеметы, более дешевые ракеты, запускаемые истребителями F-16, средства радиоэлектронной борьбы и новые беспилотники-перехватчики, разработанные в республике, говорится в статье.

Газета отмечает, что сейчас американские ракеты находятся в дефиците, — с 28 февраля страны Ближнего Востока израсходовали более 800 таких боеприпасов.

Накануне немецкая газета Welt писала, что Соединенные Штаты не смогут предоставить Украине ракеты для систем Patriot, о которых просит Зеленский. Издание отметило, что у американцев нет таких больших запасов ракет, они нуждаются в них в войне против Ирана, в том числе для своих союзников в арабском мире.

Ранее журналисты выяснили, что США и Украина обсуждают возможность создания системы «Небесная крепость» на Ближнем Востоке.

Сакина Нуриева