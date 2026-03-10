Северный Кипр заявил о получении в понедельник партии F-16 из Турции

Турецкая Республика Северного Кипра (ТРСК) ожидает в понедельник поставку шести истребителей F-16 для обеспечения безопасности признанного только Анкарой государства, заявил замглавы управления гражданской авиации ТРСК Ашкын Мешели.

В интервью изданию Cyprus Post Мешели объявил о прибытии шести истребителей F-16 утром в понедельник, 9 марта.

"Мешели заявил, что самолеты прибывают для обеспечения безопасности и это никак не отразится на режиме полетов гражданской авиации. Источники в Министерстве национальной обороны подтвердили возможность развертывания истребителей F-16", – отметили в газете.

Источники в Министерстве национальной обороны Турции (МНО) заявили 7 марта, что в свете последних событий в регионе страна рассматривает вопрос о размещении на острове истребителей F-16 для обеспечения безопасности Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК).

"В свете последних событий разрабатываются поэтапный план обеспечения безопасности ТРСК. Одним из рассматриваемых вопросов является размещение на острове истребителей F-16", – приводит издание слова источника в турецком ведомстве.

Напомним, остров Кипр разделен с 1974 года после турецкого вторжения, которое было вызвано государственным переворотом сторонников объединения с Грецией. В 1983 году на северной части острова провозгласили Турецкую Республику Северного Кипра (ТРСК), признанную в мире только Турцией. Южная часть Кипра осталась под управлением Республики Кипр, основное население которой составляют греки-киприоты. Попытки разрешить конфликт и объединить остров не увенчались успехом, а разделение сохраняется более четырех десятилетий.

Катерина Туманова