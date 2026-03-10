Бронированные патрульные автомобили Ближнего Востока.

Развиваем тему бронированных патрульных автомобилей. Рассмотрев автопарки некоторых государств НАТО и двух армий внеблоковой Европы обратимся к странам Ближнего Востока.

Патрульный автомобиль Турции

Компания BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. производит серию БПА Vuran с колесной формулой 4×4. Базовый вариант бронемашины Vuran с колесной формулой 4×4 называется MPAV (многоцелевой бронированный автомобиль). Модель длиной 6,22 м с полной массой 19,1 т может использоваться в качестве патрульного автомобиля, вмещающего девять военнослужащих, включая командира и водителя (2+7).

Профиль решаемых задач включает в себя разведку местности или отдельных объектов, точечную оборону и сопровождение конвоев. В зависимости от требований заказчика на крыше БМ может устанавливаться дополнительный дистанционно управляемый боевой модуль. Специализированный вариант Vuran может оснащаться 120-мм минометом или 107-мм реактивной системой залпового огня.

БПА Vuran поступил на вооружение ВС Турции в 2019 году и с тех пор был экспортирован еще в семь стран.

Колонна патрульных автомобилей Vuran. Впереди – машина общего назначения, за ней — минометный транспортер и бронированная машина с реактивными снарядами.

БМ Vuran может работать при температуре от -32° до +49° и высокой влажности. Внедорожные характеристики включают способность преодолевать подъемы с уклоном до 60% и боковые уклоны до 30%. Дорожный просвет 400 мм и способность преодолевать водные преграды глубиной до 0,8 м обеспечивают отличную маневренность на пересеченной местности.

БПА Vuran (4х4) в версии мобильного миномета

В стандартную комплектацию модели входят система пожаротушения, кондиционер, арктический комплект, шины Run Flat с центральной системой подкачки шин, лебедка для самовытаскивания, глушитель, система обнаружения выстрелов и передняя и задняя камеры. Защита от противопехотных мин и оружия массового поражения предоставляется по запросу. Цельнометаллический корпус, бронированная кабина и амортизирующие сиденья обеспечивают баллистическую защиту, а также защиту от мин и СВУ. Производитель заявляет о соответствии стандартам баллистической защиты DIN EN1522-1063.

Патрульные автомобили ОАЭ

Компания Nimr Automotive LLC, дочернее предприятие The Edge Group, производит несколько линеек бронемашин – от легких до тяжелых. Легкий тактический патрульный автомобиль Ajban 440A с колесной формулой 4×4 был представлен как модификация более ранних машин для логистики и поддержки Ajban.

В 2021 году компания Nimr выпустила линейку легких БМ второго поколения под названием Ajban Mk2. Несмотря на сохранение названия, модель Mk2 претерпела значительные изменения: была существенно увеличена грузоподъемность, улучшена баллистическая и противоминная защита.

Патрульный автомобиль Ajban 452A из семейства легких БМ от Nimr

В настоящее время серия Mk2 представлена в трех конфигурациях: 442A, 432AU и 452A. Машины имеют V-образную конструкцию корпуса для повышения устойчивости к взрывам и полностью бронированную цельную кабину для эффективной защиты от баллистических угроз. Плавающий пол дополнительно повышает целостность машины и безопасность экипажа при подрыве под днищем. Опционально доступна баллистическая защита двигателя, герметичные топливные баки и автоматическая система пожаротушения.

Ситуационная осведомленность и навигация улучшаются за счет передних и задних внешних камер. В качестве вооружения можно использовать установленное на крыше крепление для пулемета или гранатомета. Бойницы в кабине позволяют экипажу вести огонь из стрелкового оружия, не снимая брони. Внутренняя планировка облегчает интеграцию систем управления, контроля и связи в соответствии с требованиями миссии.

Самая маленькая и легкая модификация – 442A. Длина БМ составляет 5,8 м, полная масса – 14,5 т, а грузоподъемность – 4000 кг. Она рассчитана на четырех военнослужащих (2+2 посадочных места), но может вместить и пятого. Машина предназначена для общего патрулирования, включая ведение разведки и ближнего боя. Модель 432AU немного крупнее 442A и в основном предназначена для выполнения вспомогательных задач, хотя может быть переоборудована в мобильный миномет.

В 2025 году компания Nimr представила усовершенствованную модель Ajban 452A. Вместимость увеличена до 11 чел. (2+9), грузоподъемность – до 3500 кг, полная масса – до 16 тонн. Модель сохранила стандартное шасси 4×4 и модульную конструкцию поколения Mk2. Габариты (длина 6,050 м, ширина 2,51 м, высота 2,695 м, колесная база 3,5 м) немного больше, чем у 442A, но все равно компактны, учитывая, что по грузоподъемности машина превосходит платформы с колесной формулой 6×6.

Помимо патрулирования и перевозки личного состава, БМ может использоваться в качестве командно-штабной, артиллерийской наблюдательной или санитарной. Модель 452A, которая по-прежнему классифицируется как легкий тактический патрульный автомобиль, имеет бронированный корпус V-образной формы для повышения устойчивости к взрывам под днищем. Защиту дополняют средства радиохимической и биологической защиты, а также дымовые гранатометы.

