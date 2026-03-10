В зоне СВО применяются новые НРТК для российских медподразделений

В зоне СВО применяются новые НРТК для медподразделений ВС РФ

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Медицинские эвакуационные подразделения Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения ВДВ успешно применяют модернизированные наземные робототехнические комплексы (НРТК) на ореховском направлении.

"Медицинские эвакуационные группы Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения ВДВ успешно применяют на ореховском направлении в Запорожской области новые специально модернизированные для медподразделений эвакуационные наземные робототехнические комплексы (НРТК), созданные на базе НРТК "Курьер", "Омич", "Богомол" и недавно поступившие в соединения воздушно-десантных войск для нужд эвакуационных групп", - говорится в сообщении.

По словам ведомства, десантники получили данный НРТК, испытали на полигоне и теперь успешно применяют для эвакуации раненых с линии боевого соприкосновения.

Оператор медицинского эвакуационного НРТК с позывным "Проза" отметил, что у машин повышена грузоподъемность, скорость, проходимость и маневренность по сравнению с базовыми версиями. Управление комплексами осуществляется за счет отечественных систем связи по закрытым каналам.

"Соответственно подключение к интернет-системам и мессенджерам западного производства не требуется и никак не влияет на ведение боевых действий и управление эвакуационными подразделениями", — добавил военнослужащий.

В дальнейшем подобные комплексы будут направлены для применения в другие соединения и воинские части воздушно-десантных войск.