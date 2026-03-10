Войти
РИА Новости

В зоне СВО применяются новые НРТК для российских медподразделений

438
0
+2
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

В зоне СВО применяются новые НРТК для медподразделений ВС РФ

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Медицинские эвакуационные подразделения Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения ВДВ успешно применяют модернизированные наземные робототехнические комплексы (НРТК) на ореховском направлении.

"Медицинские эвакуационные группы Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения ВДВ успешно применяют на ореховском направлении в Запорожской области новые специально модернизированные для медподразделений эвакуационные наземные робототехнические комплексы (НРТК), созданные на базе НРТК "Курьер", "Омич", "Богомол" и недавно поступившие в соединения воздушно-десантных войск для нужд эвакуационных групп", - говорится в сообщении.

По словам ведомства, десантники получили данный НРТК, испытали на полигоне и теперь успешно применяют для эвакуации раненых с линии боевого соприкосновения.

Оператор медицинского эвакуационного НРТК с позывным "Проза" отметил, что у машин повышена грузоподъемность, скорость, проходимость и маневренность по сравнению с базовыми версиями. Управление комплексами осуществляется за счет отечественных систем связи по закрытым каналам.

"Соответственно подключение к интернет-системам и мессенджерам западного производства не требуется и никак не влияет на ведение боевых действий и управление эвакуационными подразделениями", — добавил военнослужащий.

В дальнейшем подобные комплексы будут направлены для применения в другие соединения и воинские части воздушно-десантных войск.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Медицина
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.03 20:05
  • 1
Почему Иран беззащитен перед авианосцами США
  • 10.03 19:44
  • 14886
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 10.03 19:30
  • 436
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 10.03 18:28
  • 2
Си Цзиньпин призвал строго контролировать армию Китая
  • 10.03 06:42
  • 0
Комментарий к "Война против Ирана показала уязвимость Европейского союза (El País, Испания)"
  • 10.03 03:54
  • 1
Война против Ирана показала уязвимость Европейского союза (El País, Испания)
  • 10.03 03:34
  • 1
В Эстонии готовы обсуждать с Францией вопрос создания европейского "ядерного зонтика"
  • 09.03 12:49
  • 195
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 09.03 05:31
  • 1
Компания Leonardo представила концепт перспективного конвертоплана для военных
  • 09.03 05:22
  • 1
Самый опасный иранский стелс-беспилотник Hadid-110 начал атаковать цели
  • 09.03 04:53
  • 1
"Действует вне рамок": в Пентагоне сделали громкое заявление о "Рубиконе"
  • 09.03 04:42
  • 4
«Мы уже победили»: Трампу не нужен британский авианосец на Ближнем Востоке
  • 09.03 01:58
  • 1
В противостоянии с США Иран начинает игру вдолгую
  • 09.03 01:38
  • 5
В США рассказали о мести Ирану за повреждение авианосца
  • 08.03 16:26
  • 2
В США российское «Изделие 30» сочли «головной болью» для Украины