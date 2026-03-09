Войти
Си Цзиньпин призвал строго контролировать армию Китая

Си Цзиньпин
Си Цзиньпин.
Источник изображения: Сергей Бобылев/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Си Цзиньпин: армия КНР не должна быть убежищем для коррупционеров

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) не может быть убежищем для коррупционеров, заявил на ежегодной парламентской сессии в Пекине председатель КНР Си Цзиньпин. Его выступление транслировал CCTV.

По словам политика, власти должны постоянно отстаивать и усиливать руководство партии над ВС.

«В армии ни в коем случае не должно быть тех, кто нелоялен партии, как и не должно быть убежища для коррупционеров. Необходимо решительно продвигать вперед борьбу с коррупцией», — заявил китайский лидер.

Он добавил, что во время 15-й пятилетки с 2026-го по 2030-й годы в ВС нужно «установить строгий контроль и жесткие правила, тщательно отслеживая ключевые аспекты» деятельности армии.

В начале февраля The New York Times писала, что новости об аресте двух генералов армии КНР, в том числе наиболее близкого к председателю компартии Китая Чжан Юся, продолжают вызывать вопросы. «Массовая чистка», после которой в руководстве крупнейшей в мире армии образовался вакуум, может подорвать уверенность Си в боеспособности страны. По данным газеты, с начала 2023 года председатель КНР уволил 30 высокопоставленных адмиралов и генералов — свои должности сохранили только семеро.

Ранее сообщалось, что разведка США считает Си Цзиньпина параноиком.

Марфа Мамаева

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
1 комментарий
№1
09.03.2026 14:30
Там, где присутствуют рыночные отношения, там всегда присутствует коррупция, причем  таком объеме, который угрожает национальной безопасности.
0
Сообщить
