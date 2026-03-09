«Рычаг влияния» на Трампа: США попросили у Украины помощи с Ираном

Politico: США попросили Украину помочь в борьбе с иранскими БПЛА

США попросили Украину помочь в борьбе с иранскими беспилотниками. По информации Politico, Пентагону нужны технологии для противодействия БПЛА. Американские военные с этой целью уже посетили Украину, однако сделка пока не заключена. Сейчас ведутся переговоры о создании аналога системы акустического обнаружения, известной как «Небесная крепость», выяснила The Financial Times. Таким образом президент Украины Владимир Зеленский получает «незначительные краткосрочные рычаги влияния» на США, утверждают СМИ.

Соединенные Штаты попросили Украину оказать содействие в борьбе с иранскими беспилотниками «Шахед», сообщает Politico со ссылкой на источники.

По информации издания, Пентагон добивается заключения с Украиной сделки о передаче технологий для противодействия БПЛА. Это связано с контратаками Ирана, который с помощью беспилотника поразил, в частности, американский командный центр в Кувейте.

Генерал Вооруженных сил США Мэтт Росс вместе с представителями подразделения, отвечающего за разработку и закупку средств подавления дронов, уже посетили Украину, где обсудили «план использования проверенного в боевых условиях опыта» Украины в области беспилотников. Визит состоялся на прошлой неделе. Однако сделка пока не заключена, подчеркнуло издание.

«Это один из немногих случаев, когда Украина может публично предложить США что-то действительно ценное в стремлении получить финансовую и военную поддержку для своей четырехлетней кампании против России»,

— говорится в публикации.

Кроме того, иранские дроны наносят «значительный ущерб» гражданской инфраструктуре на Ближнем Востоке. Это побудило некоторые страны Персидского залива также «обратиться за советом к Киеву и, возможно, приобрести у него более дешевые перехватчики».

Несколько украинских чиновников в беседе с Politico подтвердили, что интерес к их беспилотникам-перехватчикам со стороны США и некоторых арабских стран, оказавшихся на линии огня, растет.

По мнению издания, Киев получает «новый козырь»: теперь у президента Украины Владимира Зеленского есть «незначительные краткосрочные рычаги влияния» на США. Однако ему «необходимо свести свои запросы к минимуму», заметил источник Politico, близкий к команде президента США Дональда Трампа.

Зеленский уже заявил о готовности обменять дроны-перехватчики для защиты от «Шахедов» на дефицитные на Украине ракеты к комплексу ПВО Patriot, которые в достаточном количестве присутствуют у стран Ближнего Востока. Также украинский лидер сообщил о получении запроса от США на «конкретную поддержку в защите от «Шахедов» в регионе Ближнего Востока».

«Поручил предоставить необходимые средства и обеспечить присутствие украинских специалистов, которые могут гарантировать необходимую безопасность», — написал он в своем Telegram-канале.

По информации Reuters, украинские специалисты по борьбе с БПЛА начнут работу на американских военных базах на Ближнем Востоке в ближайшие дни.

«Небесная крепость»

В целях борьбы с иранскими беспилотниками рассматривается возможность создания аналога системы акустического обнаружения, известной как «Небесная крепость», сообщает The Financial Times со ссылкой на источники. США и страны Персидского залива ведут соответствующие переговоры с Украиной на правительственном, военном и частном уровнях.

«Американцы направили очень конкретные запросы [Украине], поэтому, основываясь на их запросах, мы предоставим то, что им нужно», — рассказал источник издания, знакомый с ходом дискуссий.

Однако переговоры со странами Персидского залива идут сложно, поскольку они требуют консультаций в регионе, «чтобы понять, что действительно работает», добавил он. Рассматриваются возможности адаптации украинских технологий к климатическим и ландшафтным условиям ближневосточного региона.

США и Израиль перешли к открытому военному противостоянию с Ираном 28 февраля. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе ее столица — Тегеран. Аятолла Али Хаменеи, часть его семьи и 40 высокопоставленных офицеров иранской армии погибли в первый день военной операции.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обосновал военную операцию необходимостью нейтрализации «экзистенциальной угрозы», связанной с ядерными разработками Тегерана. Трамп потребовал от Ирана «безоговорочной капитуляции».

Тегеран в ответ наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам, расположенным в странах Ближнего Востока.

Михаил Синев