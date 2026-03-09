Минобороны Британии анонсировало создание гиперзвукового оружия к 2030 году

Лондон заявил о планах представить образец гиперзвуковой ракеты к 2030 году

К 2030 году Великобритания планирует представить демонстрационный образец собственной гиперзвуковой ракеты, на разработку которой уже в 2026-м выделят 400 млн фунтов.

Замминистра обороны страны Люк Поллард очертил временные рамки проекта, передает ТАСС.

"Гиперзвуковая программа Минобороны нацелена на разработку демонстрационного образца оружия к 2030 году", – отметил чиновник в ответе на парламентский запрос.

Ранее в ведомстве раскрывали финансовые детали будущих разработок. В 2026 году власти планируют потратить 400 млн фунтов на создание новых видов вооружения.

К работе над высокоточными и гиперзвуковыми системами Лондон намерен привлечь партнеров из других стран Европы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, британское министерство обороны заявило об успешных испытаниях гиперзвукового двигателя совместно с США.

Лондон и Берлин договорились о начале проекта создания нового высокоточного оружия большой дальности.

Ранее власти королевства решили разработать собственные гиперзвуковые ракеты для конкуренции с Россией.

Мария Иванова