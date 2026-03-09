Войти
Деловая газета "Взгляд"

Минобороны Британии анонсировало создание гиперзвукового оружия к 2030 году

365
0
0
Флаг Великобритании
Флаг Великобритании.
Источник изображения: © Flickr / sjdunphy

Лондон заявил о планах представить образец гиперзвуковой ракеты к 2030 году

К 2030 году Великобритания планирует представить демонстрационный образец собственной гиперзвуковой ракеты, на разработку которой уже в 2026-м выделят 400 млн фунтов.

Замминистра обороны страны Люк Поллард очертил временные рамки проекта, передает ТАСС.

"Гиперзвуковая программа Минобороны нацелена на разработку демонстрационного образца оружия к 2030 году", – отметил чиновник в ответе на парламентский запрос.

Ранее в ведомстве раскрывали финансовые детали будущих разработок. В 2026 году власти планируют потратить 400 млн фунтов на создание новых видов вооружения.

К работе над высокоточными и гиперзвуковыми системами Лондон намерен привлечь партнеров из других стран Европы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, британское министерство обороны заявило об успешных испытаниях гиперзвукового двигателя совместно с США.

Лондон и Берлин договорились о начале проекта создания нового высокоточного оружия большой дальности.

Ранее власти королевства решили разработать собственные гиперзвуковые ракеты для конкуренции с Россией.

Мария Иванова

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Германия
Россия
США
Проекты
ГЗЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.03 19:29
  • 416
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 09.03 16:09
  • 14866
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 09.03 14:30
  • 1
Си Цзиньпин призвал строго контролировать армию Китая
  • 09.03 12:49
  • 195
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 09.03 05:31
  • 1
Компания Leonardo представила концепт перспективного конвертоплана для военных
  • 09.03 05:22
  • 1
Самый опасный иранский стелс-беспилотник Hadid-110 начал атаковать цели
  • 09.03 04:53
  • 1
"Действует вне рамок": в Пентагоне сделали громкое заявление о "Рубиконе"
  • 09.03 04:42
  • 4
«Мы уже победили»: Трампу не нужен британский авианосец на Ближнем Востоке
  • 09.03 01:58
  • 1
В противостоянии с США Иран начинает игру вдолгую
  • 09.03 01:38
  • 5
В США рассказали о мести Ирану за повреждение авианосца
  • 08.03 16:26
  • 2
В США российское «Изделие 30» сочли «головной болью» для Украины
  • 08.03 13:37
  • 1
Комментарий к "В России прокомментировали заявления о якобы сбитом Як-130 Ирана"
  • 07.03 21:57
  • 0
Комментарий к "Иран против США: технологические возможности стран на поле боя"
  • 07.03 14:13
  • 105
МС-21 готовится к первому полету
  • 07.03 12:44
  • 1
В зоне СВО заметили танк с ЗЭТ-1