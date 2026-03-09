Почему Иран беззащитен перед авианосцами США.

Иранские власти заявили о ракетной атаке по американскому авианосцу в акватории Оманского залива. Как утверждается, «после атаки корабль быстро скрылся более чем на тысячу километров от залива». Таким образом, Иран заявляет, что создал серьезную угрозу для американского авианосца. Однако так ли это на самом деле?

Прежде всего, стоит иметь в виду, что авианосец – не просто корабль, а настоящая плавучая крепость. Плавучий аэродром не только способен к самообороне, но и находится под защитой других кораблей.

Авианосная ударная группа (АУГ) – это несколько боевых и транспортных кораблей, действующих в боевом порядке (ордере). В центре ордера сам авианосец. В нынешней американо-иранской войне это авианосцы "Авраам Линкольн" (USS Abraham Lincoln, CVN-72) и "Джеральд Форд" (USS Gerald R. Ford, CVN-78). Именно по "Аврааму Линкольну" и наносили удар иранцы.

На удалении до 10-15 миль (18-28 км) от флагмана АУГ двигаются от четырех до шести эсминцев и/или крейсеров с боевой информационной управляющей системой (БИУС) Иджис (это не оружие, а система управления всеми комплексами оружия на борту, всеми видами локации, навигацией, связью, подготовкой данных для тактических решений – мозг корабля). Под водой идут одна-две подлодки. В состав ордера не включаются, но стараются держаться внутри его контура два-три судна снабжения.

Таким образом, авианосец – не какой-то одинокий и неповоротливый гигант, а центр мощной боевой сети. Мозг этой сети называется CEC (Cooperative Engagement Capability). Эта система объединяет радары кораблей и самолетов ДРЛО в единую систему управления: данные передаются мгновенно, цели обнаруживаются за горизонтом, БИУС "Иджис" кораблей получают и передают данные. В итоге вокруг авианосца возникает "сфера безопасности" радиусом до 1,5 тыс. км (дальность обнаружения) – чтобы прорваться к нему, противнику придется преодолеть эшелонированную оборону радиусом в сотни километров.

Cверхдальний рубеж защиты АУГ по ПВО находится на расстоянии 700 км, его обеспечивают истребители F/A-18E/F Super Hornet и F-35C Lightning II. Чтобы истребитель действовал по целям на таком удалении, ему нужно внешнее целеуказание, и его обеспечивают самолеты ДРЛО Е-2С/D Hawkeye. Но дальность обнаружения крылатых ракет и истребителей только 250-300 км.

Средний эшелон защиты от нападения с воздуха должны обеспечивать зенитные ракеты, они есть на эсминцах/крейсерах с системой "Иджис". Наиболее современные зенитные управляемые ракеты (ЗУР) SM-6 обеспечивают дальность по целям на больших высотах до 240 км. К ЗУР средней дальности относятся также ракеты ESSM, их дальняя граница зоны поражения – 50 км. Другая ракета, SM-3 предназначена для перехвата баллистических целей. Даже по американский меркам она стоит баснословно дорого – 18 млн долларов, но именно эта ракета должна защитить корабли ордера от атаки гиперзвуковых ракет.

На самих авианосцах установку вертикального пуска разместить негде, поэтому приходится ограничиваться ракетами меньшей дальности RIM-7 Sea Sparrow (дальность 30 км) и двумя комплексами ближнего действия RIM-116 с дальностью 10 км. Также на всех кораблях авианосной группы есть артиллерийские установки Phalanx на базе 20 мм шестиствольной пушки Вулкан.

Противолодочная оборона также построена по принципу эшелонирования сил и средств –с перекрытием зон обнаружения и поражения на разных дистанциях.

Ее дальний рубеж обеспечивают противолодочные вертолеты MН-60R Seahawk, действующие на удалении до 100 миль (185 км) от авианосца. Основа их тактики – "засеивание" больших пространств радиогидроакустическими буями, сбор и обработка информации с них. Также они используют радиолокационные станции для поиска перископов подводных лодок.

Помощь вертолетам на дальнем рубеже могут оказать и патрульные противолодочные самолеты P-8A Poseidon, которые базируются на сухопутных аэродромах. Движущаяся на малых (до 100 м) глубинах подводная лодка создает над собой область повышенного давления, которое приводит к незаметному для глаза наблюдателя, но различимому радиолокатором патрульного самолета вспучиванию водной поверхности. Размещенные на самолетах приборы могут по этим признакам обнаруживать подлодки на дальностях 100-120 км.

Средний рубеж 75-165 км по курсу ордера держат многоцелевые атомные подводные лодки. В их распоряжении мощные активные и чувствительные пассивные гидроакустические станции, буксируемые пассивные станции в виде трос-кабеля (антенные решетки длиной в несколько км). Ближний рубеж – до 75 км формируют собственно корабли ордера – эсминцы "Арли Берк", крейсеры "Тикондерога" и вертолеты.

Средствами поражения подводных лодок служат применяемые с вертолетов или с кораблей противолодочные торпеды Mk.46/48/54, а также стартующие из установок вертикального пуска Mk.41 ПЛУР (ракета-торпеда) ASROC-VL. Последние летят в район обнаружения подлодки по баллистической траектории, входят в воду, производят самостоятельный концентрический допоиск и поражают лодку на дальности до 28 км.

Но помимо оружейных оборонительных систем, авианосец обеспечен серьезной конструктивной защитой. Прочность и безопасность корпуса авианосца обеспечивается продуманной, с учетом многолетнего опыта строительства, эксплуатации и боевого применения авианосцев конструкцией.

Двойное дно по всей длине защищает судно при посадке на мель и частично поглощает энергию подводных взрывов. Водонепроницаемые перегородки от киля до летной палубы делят корпус на несколько десятков отсеков. По длине корпуса проходят две мощные силовые балки.

По бортам корабля устроены специальные защитные отсеки – коффердамы. Они либо пустые, либо используются для хранения разного имущества. Они выполняют сразу три важные функции: поглощают энергию взрыва, например торпеды, препятствуют распространению огня и воды вглубь корабля, если образовалась пробоина, а также смягчают воздействие гидроударной волны, если взрыв произошел неподалеку под водой. Этой же цели служат и расположенные по бортам топливные цистерны.

У американцев авианосцы только атомные. Сами реакторы весьма надежное оборудование, инцидентов, связанных с радиацией, на них никогда не было. Реакторы расположены глубоко внутри корпуса, в самом защищенном месте и окружены толстой биологической защитой. Помимо этого, на авианосце есть все, чтобы бороться с повреждениями: мощные водяные насосы, системы пожаротушения в отсеках и на летной палубе, система наружного орошения для дегазации и деактивации, разнесенные электростанции и т. д.

Как можно уничтожить авианосец

Во время Второй мировой войны на Тихом океане было потеряно 19 японских и 11 американских авианосцев, в том числе и по небоевым причинам. Главным же оружием против авианосцев – как и в целом против боевых кораблей – уже тогда стала морская авиация. Однако с 1945 года по сегодняшний день в бою не погиб не один авианосец – хотя были случаи их масштабного повреждения из-за аварий или техногенных катастроф.

Разработку тактик борьбы с авианосцами и нужного для этого оружия в эпоху Холодной войны мог себе позволить только Советский Союз. Специально для этого в ВМФ СССР существовали ракетные крейсеры проекта 1164 "Атлант", они несли по 16 тяжелых ПКР П-500 "Базальт". Атомные крейсеры проекта 1144 "Орлан" несли уже по 20 ПКР П-700 "Гранит". Также для борьбы с АУГ разрабатывались и подлодки проекта 949 и 949А "Антей", они несли уже по 24 "Гранита".

"Граниты" были первым в мире оружия, которое могло применять роевую тактику атаки – в советское время она называлась тактикой "волчьей стаи". Одна ракета из залпа поднималась на высоту 7-10 км и выполняла роль "вожака" – вела доразведку, распределяла цели для других, летящих на предельно малой высоте на скорости больше двух звуковых. Благодаря таким возможностям "вожака" всю "стаю" можно было запускать примерно в район АУГ без точного целеуказания. Если управляющая ракета сбивалась, ее место тут же должна была занять другая и принять на себя ее функции. Считалось, что авианосцу нужно 10-12 таких ПКР для потопления. Конечно, в ядерном оснащении хватило бы и одного (если бы она достигла цели).

Одна проблема – ракетным подводным лодкам требовалось подойти к АУГ на дальность залпа. Уже в советское время это считалось почти неразрешимой задачей.

Но помимо этого, в СССР существовала мощная Морская ракетоносная авиация (МРА), оснащенная прежде всего десятками дальних ракетоносцев Ту-16 (впоследствии Ту-22 различных модификаций). Это была главная угроза для американских авианосцев в ту эпоху. Ту-16 оснащались ракетами КСР-5 и К-10, в т.ч. в ядерном оснащении.

Однако главной проблемой применяемого в морских условиях ракетного оружия – и в советскую эпоху, и по сей день – является точное целеуказание. Важно помнить, что авианосец – не стационарная, а постоянно движущаяся цель, и поэтому ему не страшны баллистические ракеты, даже с ядерным оснащением. Каждый момент времени АУГ находится в какой-то другой точке. Чтобы обнаружить АУГ в океане и выдать целеуказание для ракетного залпа, в советское время существовали и специальная космическая группировка, и дальние самолеты-разведчики. Но даже тогда считалось, что полки МРА способны в лучшем случае не потопить авианосец, а только вывести его из строя, и то ценой значительных потерь.

Способные бороться сегодня с американскими АУГ силы есть – в каком-то приближении, у Китая, а также у Индии. Иран же не обладает ни МРА, ни подводным флотом, ни возможностями целеуказания, ни соответствующим ракетным оружием.

Уязвимые места авианосцев

Конечно, у авианосцев есть и слабые места. Прежде всего, сам корабль такого масштаба и назначения – это большое сосредоточение мощных источников электроэнергии, запасов топлива и боеприпасов, различных механизмов создают напряженную техническую ситуацию на грани аварий и пожаров даже без воздействия противника. История знает примеры технологических аварий авианосцев, приводивших к катастрофическим последствиям.

Авианосец критически зависит от снабжения. Сам плавучий аэродром и его сопровождение потребляют огромное количество топлива, боеприпасов, продовольствия и запчастей. Сотня самолетов и почти пять тысяч едоков постоянно в чем-то нуждаются. Без регулярного снабжения их боеспособность быстро падает. Раз в неделю под борт должно встать судно-снабженец – передать продовольствие и воду. После каждого крупного вылета нужно срочно пополнить ракетные погреба, регулярно "доливать" топливо – а это тысячи тонн в месяц.

Если должна быть большая загрузка, ордеру приходится выходить из района боевых действий и перестраиваться в боевой порядок заправки/снабжения. В этот момент он более уязвим для атак противника. Кстати говоря, именно в такой момент иранцы и нанесли удар по "Аврааму Линкольну". Стоит, однако, заметить, что даже Иран заявляет о нанесении удара четырьмя крылатыми ракетами – но для того, чтобы хоть одна ракета смогла достичь борта авианосца, их в залпе должны быть десятки, если не сотни.

Сегодня баланс сил, в том числе на море, стремительно меняется. Появляются новые виды вооружений – гиперзвуковые крылатые ракеты (например, "Оникс" и "Циркон"), баллистические противокорабельные ракеты (китайская DF-21D), беспилотники и безэкипажные катера. Но в любом случае пока авианосец как вид оружия остается символом морской мощи – сложной, дорогой, но удивительно живучей системой, способной отразить и выдержать удары, которые потопили бы любой другой корабль.

Неудивительно, что в таких условиях США посылают на Ближний Восток уже третью авианосную ударную группу. Трем американским АУГ должны помочь французский и британский авианосцы. В Пентагоне уверены, что удары с авианосцев и принесут США в итоге победу над Ираном – а сами авианосцы, несмотря на все попытки Ирана, останутся неуязвимы.

Игорь Гарнов