В противостоянии с США Иран начинает игру вдолгую.

Временный руководящий совет Ирана отказался от атак на соседние страны. Президент страны Масуд Пезешкиан извинился за ранее нанесенные по ним ракетные удары. При этом война продолжается. Иран нанес массированный удар возмездия и атаковал танкер в Ормузском проливе. США стягивают силы и готовятся к крупнейшей бомбардировке Ирана. Как говорят эксперты, Тегеран настроен помириться с соседями, но в отношении США и Израиля красных линий у них нет.

В субботу президент Ирана Масуд Пезешкиан рассказал о решении Временного руководящего совета Ирана воздерживаться от ударов по соседям, если с их стороны не будет атак. "Приношу извинения соседним странам. Вчера Временный руководящий совет постановил, что больше не будет нападений на соседние страны и запусков ракет, если только не будет атаки на Иран с их территории", – сказал Пезешкиан.

При этом он отверг заявления о возможной безоговорочной капитуляции Ирана, назвав такие утверждения "грезами, которые им стоит унести с собой в могилу".

Накануне президент США Дональд Трамп исключил возможность каких-либо иных договоренностей с Ираном, помимо безоговорочной капитуляции республики. Он пообещал, что после этого вместе с союзниками начнет работать над тем, чтобы сделать Иран "лучшим и сильным, как никогда прежде". Позже на брифинге пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт пояснила, что Исламская республика сама окажется в состоянии "безоговорочной капитуляции" – независимо от того, признают это в Тегеране или нет.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился в конце февраля, когда США и Израиль начали наносить ракетно-бомбовые удары по иранским ядерным и военным объектам. Тегеран отвечает атаками по израильской территории и многочисленным военным базам США в регионе.

В субботу утром Иран нанес массированный удар возмездия беспилотниками по американской авиабазе Аль-Дафра в ОАЭ за нападение на школу на юге страны, унесшее жизни более ста человек. По данным Корпуса стражей исламской революции (КСИР), в результате удара выведены из строя радары и центр спутниковой связи. Также КСИР подтвердил проведение боевой операции против иностранных военных объектов. В частности, сообщалось о ракетных ударах по трем позициям сепаратистских группировок на территории Иракского Курдистана. Кроме того, в Ормузском проливе иранские военные поразили дроном-камикадзе очередной танкер в ответ на игнорирование экипажем судна неоднократных предупреждений о запрете прохода.

В свою очередь израильские военные объявили в субботу о начале новой масштабной атаки по правительственным объектам в Тегеране и Исфахане. Детали о характере и последствиях ударов пока не раскрываются. При этом глава Минфина США Скотт Бессент заявил накануне вечером о планах проведения крупнейшей бомбардировки Ирана с начала военной кампании. "Сегодняшняя ночь станет началом нашей самой масштабной кампании бомбардировок, которая нанесет максимальный ущерб иранским ракетным установкам и заводам по производству ракет", – сказал Бессент каналу Fox Business.

Также известно о планах США отправить третий авианосец – "Джордж Буш" – в Восточное Средиземноморье для участия в боевых действиях против Ирана.

В экспертной среде по-разному восприняли решение Ирана отказаться от ударов по соседним странам. Одни считают это готовностью пойти на уступки и отказаться от войны на истощение, другие, наоборот, говорят о начале нового этапа противостояния Ирана с агрессорами.

"Иран находится сейчас в очень сложном положении – и решение не наносить удары по соседям свидетельствует о том, что внутри страны идет серьезная подковерная борьба между различными политиками и силами",

– считает Владимир Сажин, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН.

По его словам, это заявление отчасти является победой президента Ирана Масуда Пезешкиана над "ястребами" внутри истеблишмента, но в большей степени это вынужденное оглашение решения военных, которые поняли, что проигрывают войну на истощение. Кроме того, оно "отражает всю сложность ситуации в Исламской республике". "Это не тактическая пауза для перегруппировки сил и перехода к асимметричным действиям", – полагает спикер.

Собеседник напомнил, что часть либерально настроенных политиков в Иране изначально выступала за компромисс с США. Сегодня их позиции могут усилиться. "Сейчас тоже есть те, кто призывает пойти на компромисс ради спасения Исламской Республики. Другие выступают против любых переговоров с Соединенными Штатами. Все это подтверждает политический хаос в стране", – рассуждает эксперт.

Отказ Ирана от ударов по соседним странам, скорее всего, повлияет на позицию Ирака, Турции и стран Персидского залива, которые теперь могут почувствовать себя в безопасности и, например, разрешить США использовать свое воздушное пространство для транзита. "Заявление президента Ирана смягчает ситуацию и облегчает положение стран Персидского залива. Они могут отказаться от идеи совершения возможных атак на Иран", – добавил спикер.

"Те удары, которые Иран наносил в течение последней недели, оказались достаточно мощными. Они нанесли серьезный ущерб не только военной инфраструктуре США в регионе, но и экономическому положению и репутации стран Аравийского полуострова. Это был очень серьезный сигнал, и основная цель, которую в него вкладывали иранские военные и политические руководители, уже достигнута. Та инфраструктура, которая не была уничтожена, серьезно повреждена", – отмечает Григорий Лукьянов, научный сотрудник Института востоковедения РАН.

При этом в Иране существует понимание, что бесконечно запускать ракеты и дроны не только невозможно технически, но и не имеет стратегического смысла. "Поэтому

я интерпретирую это заявление не как признак слабости или поражения, а как приглашение к переговорам",

– считает эксперт.

Однако важный нюанс заключается в том, что сигнал адресован в первую очередь арабским монархиям Персидского залива. "Иран демонстрирует готовность вести диалог именно с ними. И арабские монархии в этом крайне заинтересованы: их фондовые биржи закрыты уже неделю, экономике нанесен колоссальный урон. Чтобы снизить деструктивный эффект от конфликта, им нужны устойчивые договоренности. Иран дает сигнал, что готов их обсуждать", – подчеркнул спикер.

"Это заявление не является признаком слабости или капитуляции, как некоторые могут подумать. Здесь важно понимать четкую дифференциацию, которую проводит Иран. Руководство страны заявляет, что у Ирана нет намерения нападать на соседние государства, такие как Турция или Азербайджан, на территории которых отсутствуют военные базы США. Более того, Тегеран видит провокации: некоторые страны пытаются обвинить Иран в несуществующих атаках, чтобы создать предлог для агрессии. Иран, напротив, призывает к созданию совместных комиссий для расследования инцидентов, чтобы найти реальных виновников", – считает политолог Маис Курбанов.

Однако это вовсе не означает, подчеркивает востоковед, что Иран прекратит огонь по своим основным противникам. "Удары по объектам США и их союзников в регионе – по Объединенным Арабским Эмиратам, по американским базам в Саудовской Аравии, по израильской территории – будут продолжены. Иран также не отказывается от планов по блокированию Ормузского пролива для американских и европейских судов, если это потребуется. Это решение касается только тех стран, откуда не исходит непосредственная угроза", – полагает Курбанов.

По его словам, в регионе происходит нагнетание истерии – это работа американских и израильских спецслужб, которые пытаются стравить соседей. "Они хотят заставить, скажем, ту же Саудовскую Аравию или другие государства Залива поверить в иранскую угрозу и втянуться в конфликт по приказу из Вашингтона. Поэтому

официальное заявление Тегерана – это прежде всего политический шаг, чтобы снять с себя ложные обвинения. Иран демонстрирует: "Если на вашей территории нет баз США, мы не враги, мы соседи".

Это попытка расколоть единый антииранский фронт и лишить Америку возможности использовать территорию соседей для ударов", – рассуждает востоковед.

По словам Лукьянова, ждать от Тегерана уступок по своей ядерной программе в обмен на полное прекращение огня не приходится. "Иран как отвергал требования Соединенных Штатов, так и продолжает их отвергать. Заявление о прекращении ударов касается только одного направления – территории аравийских монархий. Это попытка нормализовать отношения с региональными соседями и снизить для них деструктивные последствия конфликта", – пояснил собеседник.

По его словам, это никак не затрагивает вектор взаимоотношений с Соединенными Штатами и Израилем. "Здесь конфликт продолжается. Речь о прекращении огня с ними не идет. Иран намерен продолжать наносить удары по американским и израильским объектам и отражать атаки в свой адрес всеми доступными средствами. Если дойдет до наземного вторжения (хотя мы не видим реальных приготовлений к нему), Иран готов сражаться и капитулировать не намерен", – полагает специалист.

При этом эксперт отметил, что полным ходом идут асимметричные действия: движение "Хезболла" уже нанесло удары по территории Израиля, который начал ответную кампанию в Ливане, перенаправляя туда силы. С территории Ирака проиранские формирования наносят удары по инфраструктуре США в Иракском Курдистане и запускают дроны на израильскую территорию.

"То есть война на истощение через союзников – это уже реальность. Единственный ключевой актив в "Оси сопротивления", который Иран пока придержал, – это йеменские хуситы.

Если на фоне блокировки Ормузского будет заблокирован еще и Баб-эль-Мандебский пролив, мировая экономика испытает колоссальный шок. Это очень серьезный козырь. И я допускаю, что Иран откладывает его использование на потом,

чтобы не добить окончательно аравийские монархии, с которыми ему предстоит существовать по соседству в будущем", – пояснил Лукьянов.

Более того, в иранской элите, вероятно, рассчитывают, что после этой кампании отношения с арабскими монархиями не просто восстановятся, но и улучшатся. "Иран, с их точки зрения, убедительно продемонстрировал соседям, что сотрудничество с США не отвечает их интересам и приносит невосполнимый урон. Так что ни о каком желании Ирана пойти на попятную свидетельств нет. Игра вдолгую только началась", – подчеркнул эксперт.

По мнению Курбанова, сейчас для Ирана не существует красных линий в плане уступок. "Во-первых, иранский народ настроен крайне решительно. Убийство духовного лидера, за которым последовали удары по мирным жителям, включая детей, вызвало не страх, а гнев. Люди сутками стоят в очередях у призывных пунктов, требуя оружия. Во-вторых, Иран никогда не нуждался в ядерной бомбе как в оружии. Тегеран 40 лет производил ракеты и беспилотники, и сейчас мы видим, что это оружие творит чудеса. Иран демонстрирует новейшие разработки, которые по своей мощи не уступают ядерному оружию.

Американцы вынуждены сбивать иранские дроны своими дорогими ракетами, понимая, что втянулись в войну на истощение, из которой не могут выйти с честью",

– отметил специалист по Ближнему Востоку.

По его словам, Иран жаждет мести. "Это не просто эмоция, а религиозное обязательство. Поэтому никаких переговоров на условиях Трампа не будет. США ищут предлог, чтобы сохранить лицо и договориться, но Иран не пойдет на это. Американцы уйдут из региона позорно, даже не имея возможности приблизиться к берегам Ирана", – добавил политолог.

Андрей Резчиков