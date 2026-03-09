ВСУ применили дроны-матки с нестандартными частотами под Донецком.

Украинские войска для ударов по Донецкой кольцевой автомобильной дороге (ДКАД) используют дроны-матки и нестандартные частоты, сообщили в российских силовых структурах.

Украинские силы вновь наносят удары по Донецкой кольцевой автомобильной дороге, передает ТАСС. По данным российских силовых структур, для атак используются так называемые дроны-матки, которые также называют ретрансляторами.

Эти дроны-матки транспортируют FPV-дроны, которые работают на новых, нестандартных частотах. Представитель силовых структур отметил: "Противник вновь возобновил удары по ДКАД. Для этого используются так называемые дроны-матки, они же ретрансляторы, которые фактически несут на себе FPV-дроны, которые в свою очередь работают на новых, нестандартных частотах, которые незаметны для дрондетекторов".

Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники ФСБ уничтожили в ДНР дрон-матку, предназначенную для координации и управления FPV-коптерами.