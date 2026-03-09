Войти
«Мы уже победили»: Трампу не нужен британский авианосец на Ближнем Востоке

472
4
0

Источник изображения: topwar.ru

Британия опоздала с отправкой своей авианосной группы на Ближний Восток, заявил Дональд Трамп, комментируя планы Лондона присоединиться к антииранской коалиции. По словам американского лидера, «мы уже победили».

Соединенным Штатам на Ближнем Востоке не нужна помощь Великобритании, потому они, как оказывается, «уже победили». По словам Трампа, стремление Лондона отправить два авианосца в ближневосточный регион «похвально», но уже поздно, потому исход конфликта уже известен всем. Однако США запомнят, что Великобритания все же хотела помочь.

Соединенное Королевство, наш некогда великий союзник, возможно, величайший из всех, наконец-то всерьез задумывается об отправке двух авианосцев на Ближний Восток. Это нормально, премьер-министр Стармер, они нам больше не нужны… Но мы будем помнить. Нам не нужны люди, которые вступают в войну после того, как мы уже победили!

Ранее британская пресса сообщила, что Минобороны Соединенного королевства рассматривает вопрос отправки авианосца HMS Prince of Wales («Принц Уэльский»). Авианосная группа Королевского флота Великобритании должна была присоединиться к так называемой «коалиции Эпштейна», воюющей с Ираном. Однако технические проблемы авианосца делают это весьма проблематичным.

4 комментария
№1
09.03.2026 02:15
Зачем там  нужен "Принц Уэльский " , если туда уже следует "Форд".
0
Сообщить
№2
09.03.2026 04:21
Значит Трамп наконец определился с критериями "Победы". )
0
Сообщить
№3
09.03.2026 04:25
Цитата
Однако США запомнят, что Великобритания все же хотела помочь.

--------

Я не искал это высказывание на английском языке, но русский перевод НИКАК нельзя интерпретировать как "похвалу" или "благодарность" - совсем наоборот. :)
--------

Я не искал это высказывание на английском языке, но русский перевод НИКАК нельзя интерпретировать как "похвалу" или "благодарность" - совсем наоборот. :)
0
Сообщить
№4
09.03.2026 04:42
Это логично. зачем Трампу те, кто может усомниться в "Победе" и стать источником провокаций, котрые помешают завершить конфликт в выбраные сроки. Время играет против Трампа.
0
Сообщить
