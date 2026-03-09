«Мы уже победили»: Трампу не нужен британский авианосец на Ближнем Востоке

Источник изображения: topwar.ru

Британия опоздала с отправкой своей авианосной группы на Ближний Восток, заявил Дональд Трамп, комментируя планы Лондона присоединиться к антииранской коалиции. По словам американского лидера, «мы уже победили».

Соединенным Штатам на Ближнем Востоке не нужна помощь Великобритании, потому они, как оказывается, «уже победили». По словам Трампа, стремление Лондона отправить два авианосца в ближневосточный регион «похвально», но уже поздно, потому исход конфликта уже известен всем. Однако США запомнят, что Великобритания все же хотела помочь.

Соединенное Королевство, наш некогда великий союзник, возможно, величайший из всех, наконец-то всерьез задумывается об отправке двух авианосцев на Ближний Восток. Это нормально, премьер-министр Стармер, они нам больше не нужны… Но мы будем помнить. Нам не нужны люди, которые вступают в войну после того, как мы уже победили!

Ранее британская пресса сообщила, что Минобороны Соединенного королевства рассматривает вопрос отправки авианосца HMS Prince of Wales («Принц Уэльский»). Авианосная группа Королевского флота Великобритании должна была присоединиться к так называемой «коалиции Эпштейна», воюющей с Ираном. Однако технические проблемы авианосца делают это весьма проблематичным.