Аналитик Фариназу: схемы набора бразильцев в ВСУ нужно расследовать

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Схемы набора бразильцев в ВСУ следует расследовать, и не исключено, что этим займутся власти страны, а родственники погибших потребуют компенсацию, высказал мнение в разговоре с РИА Новости офицер в запасе ВМС Бразилии и аналитик Робинсон Фариназу.

"По деньгам, которые были заработаны здесь, отчитывались перед налоговой? Там вообще знали об этом? Как деньги покинули страну? Все это нужно расследовать", - сказал собеседник.

Он добавил, что сам не специалист в юридических вопросах, но, как полагает, именно с этой точки зрения в Бразилии могут в будущем расследовать схемы набора граждан в украинские формирования.

"Но явно будут и гражданские иски от родственников, чтобы потребовать за гибель (на Украине - ред.) молодых людей компенсацию от компаний, занимающийся их наймом. Полагаю, в ближайшие годы нас ждут судебные разбирательства", - заключил Фариназу.

Минобороны России неоднократно заявляло, что Киев использует иностранных наемников в качестве пушечного мяса, а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик.