Великий потоп: сколько военных кораблей осталось у Ирана

США заявляют о полном уничтожении ВМС республики, однако у той еще остались силы для блокады Ормузского пролива

Сообщения о новых потерях иранского флота приходят каждый день. Характерно, что все подобные донесения США сопровождают убедительными видеодоказательствами, в то время как редкие заявления исламской республики о поражении американского флота остаются без доказательств. При этом перед началом операции глава Белого дома обещал полностью уничтожить флот противника. Как с начала конфликта проходила война на море и какие потери понес Иран — в материале «Известий».

Составы флотов

Для участия в операции «Эпическая ярость» ВМС США собрали две авианосные ударные группы (АУГ) во главе с авианосцами «Авраам Линкольн» и «Джеральд Форд» с кораблями охранения. Среди них — порядка 17 эсминцев типа «Арли Берк». А заодно и ряд атомных подводных лодок, из которых две относятся к типу «Огайо» и могут нести на борту 154 крылатые ракеты типа «Томагавк». Также в Индийском океане могут действовать до пяти американских многоцелевых субмарин.

Одна группа во главе с «Джеральдом Фордом» оперировала в восточной части Средиземного моря, другая, во главе с «Авраамом Линкольном», в Аравийском море.

На борту «Линкольна» размещено 9-е авиакрыло. В его состав входят три эскадрильи самолетов F/A-18 Super Horne, эскадрилья F-35C Lightning II, а также самолеты РЭБ EA-18G Growler, самолеты ДРЛО E-2D Advanced Hawkeye и противолодочные вертолеты MH-60 Seahawk. Всего в составе авиакрыла до 90 летательных аппаратов.

5 марта 2025 года АУГ ВМС США «Джеральд Форд» со своими силами охранения прошла Суэцкий канал и далее через Красное море следует в Индийский океан. Часть эсминцев осталась в Средиземном море. Скорее всего, группа перейдет ближе к «Линкольну».

ВМС Ирана состоят из военно-морских сил Армии и ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР). ВМС Армии перед конфликтом имели три российские подлодки проекта 877, одну подлодку «Фатех», около 20 сверхмалых субмарин, семь фрегатов типов «Алванд» и «Моудж», три корвета и несколько десятков ракетных катеров. Также в их составе была плавучая база «Макран».

ВМС КСИР располагали плавучими базами «Шахид Багери», «Шахид Рудаки» и «Шахид Махдави», а также пятью ракетными корветами катамаранного типа. Кроме того, у них имелись десятки или даже сотни малых скоростных боевых катеров и береговые ракетные подразделения.

Сколько кораблей потерял Иран

— У них больше нет флота. 24 корабля за три дня, — заявил Дональд Трамп о потерях Ирана.

Командующий Центрального командования ВС США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер уточнил позднее, что у исламской республики потоплено и уничтожено уже более 30 кораблей.

В ходе операции коалиции были нанесены удары по военно-морской базе (ВМБ) Конарек на юго-востоке страны и Бендер-Аббасе, находящейся в Ормузском проливе. По спутниковым снимкам можно судить о поражении последней плавучей базы «Макран», фрегатов «Саханд» и «Сабалан», а также разведывательного корабля «Загрос». В ВМБ Конарек поражены фрегат и два корвета.

Помимо этого, Центральное командование США объявило о поражении дрононосца ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) «Шахид Баджери». Появились также доказательства потопления ракетного корвета КСИР «Шахид Сайяд Ширази» и базы «Шахид Бахман Багери».

3 марта произошло знаменательное событие в мировой военной истории. Недалеко от побережья острова Шри-Ланка атомная подводная лодка ВМС США потопила иранский фрегат «Дена». Это второй случай, когда атомоход топит корабль противника. И первая торпедная атака подводной лодки США с момента окончания Второй мировой войны.

Фрегат «Дена» находился на многонациональных учениях MILAN-2026 в районе индийского порта Вишакхапатнам. Иранские моряки понимали, что возвращаясь домой, они сильно рискуют, но не стали искать убежище в нейтральных портах. Сопровождавший фрегат танкер «Бушер» был интернирован властями Шри-Ланки.

Вопреки обыкновению не комментировать потери своих сил, в этот раз иранская сторона не стала молчать. Замглавы МИДа исламской республики Саид Хатибзаде заявил, что фрегат «Дена» не имел на борту вооружения.

— Этот корабль находился здесь по приглашению наших индийских друзей. Это нападение со стороны США очень прискорбно, они атаковали безоружное судно, — сказал он.

В целом на данный момент можно считать, что крупных кораблей в составе ВМС Ирана практически не осталось.

О потерях американских кораблей сообщений не было. Иран заявлял о ракетной атаке на «Авраам Линкольн», однако эта информация не подтвердилась. Но корабль отвели подальше от берега.

На текущий момент независимые источники и спутниковые снимки подтверждают серьезные потери иранского флота, в то время как заявления КСИР о поражении американских эсминцев и авианосцев пока не находят визуального подтверждения и опровергаются представителями ВМС США.

Новая «танкерная война» в Персидском заливе

В сложившейся ситуации Ирану ничего не остается делать, как угрожать «танкерной войной», которую он уже однажды вел. В разгар Ирано-иракской войны 1980–1988 годов обе стороны начали атаковать нефтяные танкеры в Персидском заливе, стремясь нанести экономический ущерб противнику. Ирак в основном применял авиацию и крылатые ракеты, а Иран использовал минную войну, надводные корабли и быстроходные катера КСИР. С 1984 года удары стали наноситься по судам почти любых стран.

В ответ флоты разных государств, в том числе и СССР, начали сопровождать торговые суда конвоями. В 1988 году США провели операцию «Богомол», в ходе которой Иран потерял несколько кораблей. Всего за время «танкерной войны» было атаковано около 400 судов, погибло более 300 человек.

Теперь ситуация близка к повторению. Понимая, что своими кораблями он не в состоянии противостоять силам США, Иран сделал ставку на асимметричные виды вооружений. Так, силы КСИР развивали малые быстроходные катера с ракетным оружием, а также береговые ракетные части. ВМС Армии Ирана построили пару десятков малых подводных лодок, которые могут также ставить и морские мины. В действиях же против авианосных ударных групп такой москитный флот мало полезен.

В целом Иран полагает, что его асимметричные силы смогут перекрыть Ормузский пролив и давить таким образом на мировую экономику. США себя считают главным проводником свободы мореплавания в мире и уже заявили, что если потребуется, ВМС начнут сопровождать танкеры.

На данный момент Иран объявил о закрытии Ормузского пролива. Через него проходит не менее 20% объемов мировой торговли нефтью и столько же — СПГ. Из них 89% нефти и 83% СПГ идут в страны Азии — Индию, Китай, Южную Корею и Японию. Одно только сообщение о закрытии пролива вызвало резкий скачок цен на сырье.

В целом же исламская республика лишь создает угрозу действиями своих малых сил. Реальное же применение «асимметричных сил», которое может последовать в ближайшем, будущем даст ответ, стоили ли эти силы потраченных на них средств.

Дмитрий Болтенков