Британия готовится отправить на Ближний Восток свой авианосец «Принц Уэльский»

На фоне обострения обстановки в Ближневосточном регионе Британия решила присоединиться к США и Израилю и поддержать так называемую «коалицию Эпштейна». По информации ряда источников, в настоящее время в Лондоне рассматривается вопрос об отправке на Ближний Восток авианосца «Принц Уэльский». Как известно, «Принц Уэльский» способен нести американские истребители F-35 Lightning II. Для полноценного развертывания авианосца также потребуется сопровождение группировки из других кораблей и подводной лодки.

Как сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источники, поскольку срок приведения авианосца в готовность к выходу в море сокращен вдвое, с десяти до пяти дней, в случае принятия соответствующего политического решения «Принц Уэльский» будет оперативно переброшен к берегам Ирана. Источники издания утверждают, что экипаж авианосца уже получил предупреждение о потенциальном участии в конфликте США и Израиля против Ирана. При этом, хотя ускоренная подготовка «Принца Уэльского» к выходу в море не обязательно означает, что британский авианосец обязательно будет направлен в Ближневосточный регион, эти меры расширяют возможности Лондона для оперативного реагирования.

Между тем расширение кризиса на Ближнем Востоке неизбежно влияет на широкую архитектуру мировой политики. Затяжная нестабильность способна ослабить позиции стран Европы и монархий Персидского залива, таким образом ускорив формирование новой конфигурации мирового порядка.

