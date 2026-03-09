Войти
В зимний период ВСУ израсходовали годовой объем производства ракет ЗРК Patriot

Источник изображения: topwar.ru

Силы ПВО армии Украины за условно зимний период — с ноября прошлого года по февраль нынешнего включительно — израсходовали на перехват российских ракет и БПЛА около 700 ЗУР к противоракетным комплексам Patriot. Такие данные привел еврокомиссар по обороне и космосу ЕК Андрюс Кубилюс, сообщает европейский информационный телеканал Euronews.

Соответствующее заявление Кубилюс сделал вчера в Польше, где начал свой «ракетный тур» по странам Европы, имеющий целью развитие европейского производства этого вида боеприпасов. Еврокомиссар отметил, что ВСУ расходуют такое большое количество дефицитных ЗУР к ЗРК Patriot, так как уничтожение одной приближающейся баллистической ракеты часто требует нескольких перехватчиков.

Американская компания Lockheed Martin, которая является ключевым производителем зенитных управляемых ракет PAC-3 для систем Patriot, в 2025 году изготовила 620 таких боеприпасов, что уже более чем на 20% превышает показатель предыдущего года. Таким образом, украинские силы противовоздушной обороны израсходовали за четыре месяца ЗУР больше, чем возможности их производства в США за год.

Недавно Зеленский с тревогой сообщил, что за последние три дня на Ближнем Востоке было использовано более 800 американских ракет для перехвата иранских ракет и беспилотников. Он отметил, что Украина никогда не располагала таким количеством средств перехвата.

Источник изображения: topwar.ru

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что ситуация усиливает необходимость развития независимой оборонной промышленности Европы и устойчивых цепочек поставок. Среди них кредитная программа для Украины объёмом около 90 млрд евро и европейская схема оборонных займов на 150 млрд евро.

С учетом затягивания конфликта на Ближнем Востоке, Киеву не стоит ожидать скорых поставок дефицитных ЗУР к американским системам ПВО/ПРО. Европейцы Украине не помогут. В середине февраля в ходе очередной встречи «коалиции желающих» министр обороны Германии Борис Писториус пообещал передать ВСУ из запасов бундесвера пять ракет PAC-3 при условии, что другие европейские страны добавят еще тридцать ЗУР данного типа. Однако никто эту инициативу не поддержал.

Источник изображения: topwar.ru

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Польша
США
Украина
Продукция
Patriot ЗРК
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
БПЛА
Евросоюз
Разное
Кредитование
