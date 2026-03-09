Индия предоставила убежище иранскому БДК IRIS Lavan из «гуманных соображений»

Источник изображения: topwar.ru

Индия приняла решение о предоставлении убежища иранскому военному кораблю из «гуманных соображений», в ином случае корабль могла постичь судьба другого военного корабля ВМС Ирана, потопленного американской субмариной. Об этом пишет Bloomberg.

Индия приняла решение одобрить поступивший запрос от командования иранского большого десантного корабля IRIS Lavan и запустить его в порт, поставив у стенки. При этом самого экипажа на корабле нет, он размещен на индийских военных базах. Запрос поступил еще 28 февраля сразу же после начала ударов США и Израиля по Ирану и одобрен уже 1 марта. С 4 марта корабль находится в порту Кочи.

Свое решение индийский МИД объяснил «гуманными соображениями». К тому же корабль якобы испытывал «технические проблемы». БДК Lavan ВМС Ирана является кораблем иранского соединения, ходившего в феврале в Индию для участия в международных военно-морском параде и учениях MLAN 2026 в Вишакхапатнаме.

Еще один иранский боевой корабль находится в одном из портов Шри-Ланки. Речь идет о фрегате IRIS Busher. Изначально правительство страны не давало разрешения на швартовку, но у корабля вышел из строя двигатель. В итоге ВМС Шри-Ланки взяли корабль под свой контроль, сняв с борта более 200 человек экипажа.

Напомним, что 4 марта у побережья Шри-Ланки другой иранский фрегат IRIS Dena был потоплен американской подводной лодкой.