Войти
Военное обозрение

Компания Leonardo представила концепт перспективного конвертоплана для военных

519
1
0

Источник изображения: topwar.ru

Подразделение итальянского оборонного холдинга Leonardo Helicopters, специализирующееся на разработке и производстве вертолетной техники, представило концепт конвертоплана нового поколения Advanced Tiltrotor Aircraft — Next Generation Military (ATA-NXM). Портал военно-технической тематики NextGenDefense опубликовал материал, раскрывающий некоторые технические инновационные решения, применяемые в концепте.

Конвертоплан итальянской разработки примечателен тем, что он ориентирован на военный сегмент, но основан на технологических решениях гражданского аппарата Next Generation Civil Tiltrotor (NGCTR), создаваемого Leonardo Helicopters при поддержке ЕС в рамках программы «Чистое небо 2» (Clean Sky 2). Итальянская компания уже проводит летные испытания данной модели гражданского конвертоплана.

Несмотря на то, что ATA-NXM во многом повторяет некоторые характеристики гражданского конвертоплана нового поколения NGCTR, у них есть несколько ключевых различий.

В новой разработке от Leonardo Helicopters двигатели конвертоплана расположены ближе к внутреннему краю каждого крыла. В отличие от большинства конвертопланов, где двигатели размещаются на концах крыла в одном модуле с поворотными винтами, у ATA-NXM силовые агрегаты установлены на фюзеляже. Такое расположение улучшает аэродинамику, упрощает трансмиссию и снижает нагрузку на несущий винт, повышая его эффективность во время полета. Концепт также оснащен прямыми крыльями, которые выступают за пределы несущих винтов, что повышает устойчивость при горизонтальном полете.

Проект ATA-NXM направлен на улучшение характеристик конвертоплана, в частности, на снижение веса и сложности, а также на оптимизацию производительности. Помимо небольших крыльев в носовой части, в конвертоплане предусмотрено существенное увеличение максимальной взлетной массы (MTOW) — с 8 до 18 тонн.

Несмотря на то, что ATA-NXM пока существует только в виде концепции (фактически, компьютерной модели — рендера), в Leonardo заявили, что платформа может использовать существующие турбодвигатели GE Aerospace CT7, что потенциально сократит сроки разработки на 50 % по сравнению с предыдущими программами по созданию конвертопланов.

Руководитель направления перспективных технологий Leonardo Helicopters Джанпьеро Рагацци отметил, что архитектура проекта ATA-NXM допускает масштабирование по запасу подъёмной силы и компоновочным решениям.

Сроки создания демонстрационной модели перспективного конвертоплана ATA-NXM пока не называются. Однако в Leonardo Helicopters объявили, что уже запросили расширение программы Clean Sky 2 и выделения дополнительных 100 млн евро на дальнейшее проектирование и разработку действующей модели нового аппарата.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Италия
Компании
Leonardo
Проекты
Евросоюз
ИТ
1 комментарий
№1
09.03.2026 05:31
Не очень понятно - не видно как делается зависание.
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.03 19:11
  • 415
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 09.03 16:09
  • 14866
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 09.03 14:30
  • 1
Си Цзиньпин призвал строго контролировать армию Китая
  • 09.03 12:49
  • 195
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 09.03 05:31
  • 1
Компания Leonardo представила концепт перспективного конвертоплана для военных
  • 09.03 05:22
  • 1
Самый опасный иранский стелс-беспилотник Hadid-110 начал атаковать цели
  • 09.03 04:53
  • 1
"Действует вне рамок": в Пентагоне сделали громкое заявление о "Рубиконе"
  • 09.03 04:42
  • 4
«Мы уже победили»: Трампу не нужен британский авианосец на Ближнем Востоке
  • 09.03 01:58
  • 1
В противостоянии с США Иран начинает игру вдолгую
  • 09.03 01:38
  • 5
В США рассказали о мести Ирану за повреждение авианосца
  • 08.03 16:26
  • 2
В США российское «Изделие 30» сочли «головной болью» для Украины
  • 08.03 13:37
  • 1
Комментарий к "В России прокомментировали заявления о якобы сбитом Як-130 Ирана"
  • 07.03 21:57
  • 0
Комментарий к "Иран против США: технологические возможности стран на поле боя"
  • 07.03 14:13
  • 105
МС-21 готовится к первому полету
  • 07.03 12:44
  • 1
В зоне СВО заметили танк с ЗЭТ-1