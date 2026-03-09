Войти
Польша возьмёт на себя производство украинской 155-мм САУ «Богдана»

Источник изображения: topwar.ru

Украинская 155-мм самоходная гаубица «Богдана» будет выпускаться в Польше, Киев и Варшава уже создали совместное предприятие и на данный момент готовятся к началу производства САУ. Об этом пишет польская пресса.

Согласно публикации, Украину представляет Краматорский завод тяжелого станкостроения, который и разработал «Богдану». Польшу будет представлять компания Ponar Wadowice, имеющая большой опыт производства компонентов для военной техники. Совместное предприятие, созданное в октябре 2025 года, получило название PK MIL SA, доли в нем распределены следующим образом: поляки забирают 51%, украинцы, соответственно, 49%.

Как заявляют в Варшаве, производство «Богданы» на польской территории позволит вывести украинскую гаубицу на зарубежные рынки, чего Киев сам сделать не может. К тому же поляки рассматривают вопрос принятия 155-мм колёсной самоходной гаубицы 2С22 «Богдана» на вооружение. Тем более что разработку собственной САУ 155-мм/52 колёсной самоходной гаубицы Kryl Польша приостановила.

Предполагается, что гаубицу разместят на шасси польского автомобиля Jelcz 8х8, причем это будет уже пятый или шестой вариант «Богданы».

На сегодняшний день САУ «Богдана» активно используется ВСУ в зоне СВО, по данным киевского режима, за всё время было выпущено порядка 600 экземпляров гаубицы, различающихся кабиной и шасси. При этом боевая часть не меняется, что вызывает критику у украинских военных.

