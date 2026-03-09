Вопрос о производстве ракет для зенитной ракетной системы Patriot

Начавшаяся 28 февраля 2026 года война в Иране обострила вопрос относительно состояния американского арсенала зенитных управляемых ракет и противоракет и возможностей американской промышленности по его пополнению. В первую очередь интересна проблематика поставок зенитных управляемых ракет и противоракет для основной американской зенитной ракетной системы Patriot.

Пусковая установка M902 зенитной ракетной системы Patriot вооруженных сил Саудовской Аравии с двумя зенитными управляемыми ракетами PAC-2 GEM-T в противовоздушной обороне Мекки, 2025 год (с) министерство обороны Саудовской Аравии

Из публикаций в открытых источниках известно, что в 2025 календарном году американские корпорации Lockheed Martin и RTX (Raytheon) произвели для всех заказчиков следующее количество зенитных ракет средней и большой дальности и противоракет:

Patriot PAC-3 MSE - 620

Patriot PAC-2 GEM-T - около 300

THAAD Talon - 96

Standard SM-3 Block IB - около 60

Standard SM-3 Block IIA - 24

Standard SM-6 - 125

По имеющимся в СМИ данным и заявлениям Lockheed Martin, в последние годы производство наиболее современных ракет (противоракет) PAC-3 MSE для ЗРС Patriot было увеличено с 300 ракет в 2021 г. (имеются в виду календарные годы) до "более 500" ракет в 2024 г., а в 2025 г. было изготовлено около 600 ракет. В 2022 г. армия США выдала Lockheed Martin контракт на поддержку увеличения производственных мощностей до 550 ракет PAC-3 MSE к 2024 г. В октябре 2024 г. армия США выдала Lockheed Martin новый контракт на поддержку увеличения производственных мощностей уже до 650 ракет PAC-3 MSE к 2027 г., на что было в бюджете 2024 г. выделено 252 млн долл.

В сентябре 2025 г. Lockheed Martin получила от армии США мегаконтракт на сумму 9,8 млрд долл на радикальное увеличение годового производства ракет PAC-3 MSE с 620 до 1970 единиц в год к 2032 г. (по ряду сообщений, фактически на цифру производства 1970 ракет в год планируется выйти в 2030 г.). В январе 2026 г. Lockheed Martin было подписано соответствующее семилетнее соглашение с правительством США, устанавливающее "принципиально новую модель закупок для расширения производства" данных ракет. В оборонном бюджете США на 2026 фин. г. армия США приняла решение увеличить свои планы закупки (Approved Acquisition Objective - AAO) ракет РАС-3 MSE с 3376 до 13773 единиц.

Согласно более ранним бюджетным документам армии США, до 2024 фин. г. ею было закуплено суммано 2047 ракет PAC-3 MSE, еще 230 ракет были заказаны в 2024 фин. г. и 214 ракет в 2025 фин. г. Производство ракет PAC-3 MSE осуществляется корпорацией Lockheed Martin на производственном комплексе Lockheed Martin Camden Operations в Кэмдене (Арканзас).

В рамках бюджета на 2026 фин. г. армия США заказала 329 ракет PAC-3 MSE на общую сумму 1,3119 млрд долл. При этом часть финансируемых закупкой ракет предназначена для поставки Украине (по линии новых заказов USAI). Законопроект о налогах и расходах, принятый в июле 2025 г., предусматривает выделение армии США еще 366 млн долл на закупку ещё 96 ракет PAC-3 MSE в 2026 фин. г. Закупочная бюджетная стоимость одной ракеты PAC-3 MSE составляет таким образом около 4 млн долл. Сообщалось, что поставки ракет PAC-3 MSE, финансируемых в бюджете 2026 фин.г., должны быть начаты в мае 2028 г.

Украина будет единственным иностранным получателем ракет PAC-3 MSE, финансирование поставок которых будет осуществляться из бюджета министерства обороны США. Остальные иностранные заказчики приобретают эти ракеты на свои средства через механизм американской программы межправительственных иностранных военных продаж Foreign Military Sales (FMS). В 2023-2025 гг. 50-60% годового производства ракет PAC-3 MSE шла иностранным заказчикам по линии FMS, и, видимо, эта пропорция сохранится в 2026 и 2027 гг. при доведении уровня производства до 650 ракет в год.

Поставки ракет PAC-3 MSE Украине, видимо, до настоящего времени осуществлялись только из наличия армии США (то есть по линии PDA). Видимо, первые контракты на производство новых ракет PAC-3 MSE для Украины в счет закупок министерства обороны США (по линии USAI) были выданы только в счет бюджета 2024 фин. г., что, видимо, означает, что их физические поставки Украине станут возможны только с 2026 г. (хотя, конечно, это не исключает возможности перенаправления ей ракет нового изготовления, изначально производимых по контрактам для армии США). Именно это объясняет остроту вопроса для министерства обороны США относительно передачи Украине ракет PAC-3 MSE из наличия, выразившуюся в известных инцидентах с приостановлением Украине их поставок и т.д.

Лицензионное производство ракет PAC-3 MSE для Сил самообороны Японии ведется также японской корпорацией Mitsubishi Heavy Industries (MHI). Темп производства в Японии составляет 30 ракет, однако в 2024 г. министерство обороны США, заключив соглашение о приобретении для себя части производимых ракет PAC-3 MSE японского производства, одновременно согласовало возможность увеличения годового производства в Японии до 60 ракет в год, правда, неясно, с какого срока. Некоторые японские СМИ сообщали, что японские производственные возможности составляют фактически якобы до "более 100 ракет" в год, однако на деле для достижения таких объемов MHI потребуется "несколько лет" ввиду зависимости от поставок части узлов (а первую очередь активных радиолокационных головок самонаведения производства Boeing) из США и, соответственно, зависимости от американского наращивания их выпуска.

В настоящее планируется строительство в Германии совместного предприятия Lockheed Martin и германской группы Rheinmetall по лицензионному производству ракет PAC-3 MSE для европейских заказчиков, прежде всего для Германии. В мае 2025 г. со ссылкой на руководство Rheinmetall сообщалось, что производство PAC-3 MSE на данном предприятии планируется начать в 2027 г., с расширением производства "в 2028 и 2029 гг.". Ранее глава Rheinmetall Армин Паппергер заявлял, что потребности стран Европы составляют 250-300 ракет PAC-3 MSE в год, однако неясно, имеет ли эта цифра отношение к планируемой производительности нового предприятия.

RTX (Raytheon) продолжает производство более старых дальнобойных зенитных управляемых ракет РАС-2 GEM-T для ЗРС Patriot. Сообщалось, что их производство должно быть увеличено с 20 единиц (240 ракет в год) в 2022-2023 гг. до 35 ракет в месяц (420 в год) к 2027 г. RTX оценивала в начале 2024 г. имеющийся портфель заказов на ракеты РАС-2 GEM-T в 1500 единиц с возможностью увеличения еще на 1000.

В 2024 г. НАТО объявило о совместной программе закупки до 1000 ракет РАС-2 GEM-T для ряда европейских стран, в первую очередь для Германии. В рамках программы в ноябре 2024 г. европейское объединение MBDA начало строительство в Германии в Шробенхаузене завода по лицензионном производству (фактически, сборке) ракет РАС-2 GEM-T для европейских заказчиков. Ввод его в строй ожидается в сентябре 2026 г. Один из европейских источников оценивал начальную годовую мощность завода в 125 ракет в год.

Видеo (с) Lockheed Martin :