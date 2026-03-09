Войти
Lenta.ru

Хитрость иранских ракетчиков оценили

408
0
+1
Фото: Amir Cohen / Reuters
Фото: Amir Cohen / Reuters.

Иран замаскировал установку с баллистической ракетой под гражданский грузовик

Часть пусковых установок с иранскими баллистическими ракетами замаскировали под гражданские грузовики. Хитрость ракетчиков оценил Telegram-канал «Военный осведомитель».

В сообщении обратили внимание на снимок установки, которая на марше выглядела как обычный грузовой автомобиль. Оборудование для старта одной ракеты разместили в полуприцепе.

«В таких условиях требуются огромные ресурсы разведки для отслеживания пусковых и селекции целей, что все равно неизбежно будет приводить к ошибочным выводам», — говорится в публикации.

При этом под удар могут попасть изначально гражданские автомобили. Автор подчеркнул, что подобные решения позволяют Ирану продолжать ракетные пуски в условиях полного господства военно-воздушных сил США и Израиля.

Ранее в марте Иран показал первые кадры применения баллистических ракет средней дальности (БРСД) Khorramshahr-4. Ракета с дальностью 2000 километров несет боевую часть весом 1,5 тонны.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Иран
США
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.03 19:11
  • 415
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 09.03 16:09
  • 14866
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 09.03 14:30
  • 1
Си Цзиньпин призвал строго контролировать армию Китая
  • 09.03 12:49
  • 195
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 09.03 05:31
  • 1
Компания Leonardo представила концепт перспективного конвертоплана для военных
  • 09.03 05:22
  • 1
Самый опасный иранский стелс-беспилотник Hadid-110 начал атаковать цели
  • 09.03 04:53
  • 1
"Действует вне рамок": в Пентагоне сделали громкое заявление о "Рубиконе"
  • 09.03 04:42
  • 4
«Мы уже победили»: Трампу не нужен британский авианосец на Ближнем Востоке
  • 09.03 01:58
  • 1
В противостоянии с США Иран начинает игру вдолгую
  • 09.03 01:38
  • 5
В США рассказали о мести Ирану за повреждение авианосца
  • 08.03 16:26
  • 2
В США российское «Изделие 30» сочли «головной болью» для Украины
  • 08.03 13:37
  • 1
Комментарий к "В России прокомментировали заявления о якобы сбитом Як-130 Ирана"
  • 07.03 21:57
  • 0
Комментарий к "Иран против США: технологические возможности стран на поле боя"
  • 07.03 14:13
  • 105
МС-21 готовится к первому полету
  • 07.03 12:44
  • 1
В зоне СВО заметили танк с ЗЭТ-1