Хитрость иранских ракетчиков оценили

Иран замаскировал установку с баллистической ракетой под гражданский грузовик

Часть пусковых установок с иранскими баллистическими ракетами замаскировали под гражданские грузовики. Хитрость ракетчиков оценил Telegram-канал «Военный осведомитель».

В сообщении обратили внимание на снимок установки, которая на марше выглядела как обычный грузовой автомобиль. Оборудование для старта одной ракеты разместили в полуприцепе.

«В таких условиях требуются огромные ресурсы разведки для отслеживания пусковых и селекции целей, что все равно неизбежно будет приводить к ошибочным выводам», — говорится в публикации.

При этом под удар могут попасть изначально гражданские автомобили. Автор подчеркнул, что подобные решения позволяют Ирану продолжать ракетные пуски в условиях полного господства военно-воздушных сил США и Израиля.

Ранее в марте Иран показал первые кадры применения баллистических ракет средней дальности (БРСД) Khorramshahr-4. Ракета с дальностью 2000 километров несет боевую часть весом 1,5 тонны.