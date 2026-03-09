Финляндия разрешит ввоз ядерного оружия (Yle, Финляндия)

Хяккянен: Финляндия готова к реакции России на снятие запрета на ядерное оружие

Руководство Финляндии допускает, что Москва может резко отреагировать на планы изменить запрет на ввоз ядреного оружия, пишет Yle. Правительство намерено сделать это под предлогом оборонных нужд. Критики опасаются, что такой шаг может усилить напряженность в регионе.

Правительство предлагает разрешить ввоз ядерного оружия, если это связано с обороной страны. В остальных случаях ввоз по-прежнему останется запрещенным.

Министр обороны Антти Хяккянен (КП) обосновал изменения закона потребностями, возникшими после вступления в НАТО.

"Действующее законодательство не отвечает тем требованиям, которые есть у Финляндии как у члена НАТО. Изменения направлены на то, чтобы обеспечить стране максимальную защиту в любых ситуациях", — заявил Хяккянен на брифинге.

По словам министра, действующий запрет на ввоз ядерного оружия, установленный в 1980-х годах, уже не актуален. В странах НАТО аналогичные полные запреты встречаются редко.

Хяккянен подчеркнул, что Финляндия не стремится размещать ядерное оружие на своей территории. Также и в рамках ядерных учений НАТО не предполагается завозить его в Финляндию.

Для постоянного размещения ядерного оружия в Финляндии потребовалось бы отдельное международное соглашение, которое должно быть рассмотрено в парламенте. Простое снятие запрета на ввоз ядерного оружия для этого недостаточно.

"Мы готовы к реакции со стороны России"

Руководство страны предполагает, что Россия выскажет определенный протест в связи с изменением закона.

— Мы к этому абсолютно спокойно готовы, — отметил Хяккянен.

По его словам, изменение закона об атомной энергии, напротив, снижает, а не увеличивает риск того, что Финляндия станет объектом военной активности со стороны России.