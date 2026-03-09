Войти
Путин провел совещание по вопросам эффективности военной техники в условиях СВО

Источник изображения: Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров

Президент России Владимир Путин провел совещание по повышению эффективности военной техники в условиях спецоперации (СВО). Об этом 6 марта сообщила пресс-служба Кремля.

«Путин провел в Кремле совещание по вопросам оценки опыта и повышения эффективности использования образцов военной техники в условиях СВО», — указано в сообщении в канале Кремля в мессенджере MAX.

Отмечается, что в совещании участвовали члены правительства РФ, Совбеза (СБ), Минобороны и Генштаба Вооруженных сил (ВС) России. Кроме того, на встрече присутствовали командиры военных округов и руководители предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК).

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин 25 февраля заявил, что ключевым фактором успешного развития России и ее сильной экономики является укрепление обороноспособности и безопасности государства. Он выразил благодарность предприятиям и работникам, которые производят продукцию для нужд армии.

  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
