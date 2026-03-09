Войти
Двойной удар «Ланцета» показали на видео

Кадр: Telegram-канал ZALA
Кадр: Telegram-канал ZALA.

Российский «Ланцет» одним ударом уничтожил два танка ВСУ

Операторы разведывательно-ударного комплекса «Ланцет» Вооруженных сил России ударом одного дрона уничтожили сразу два танка ВСУ. На соответствующие кадры обратила внимание компания-разработчик ZALA в Telegram.

Отмечается, что групповые цели противника вскрываются при помощи разведывательных дронов Z-16. Операторы ударных аппаратов выбирают наиболее подходящий момент, который позволяет одной атакой нанести максимальный урон. Двойной удар «Ланцета» показали на видео.

«Особый интерес представляет эпизод, в котором попадание "Ланцета" в один танк ВСУ вызывает детонацию боекомплекта и, как следствие, уничтожение расположенного рядом второго танка», — говорится в сообщении.

В состав комплекса «Ланцет» входят различные ударные аппараты, включая Х-51 с большим Х-образным крылом. Аппарат с электродвигателем несет боевую часть, которая позволяет поражать транспорт, бронетехнику и укрепления противника.

Ранее в марте начальник расчета «Ланцета» с позывным Арбалет сообщил, что российские аппараты поражают цели на дальности более 130 километров. Дроны-камикадзе способны выполнять задачи даже в условиях радиоэлектронного противодействия.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Арбалет РЛК
Компании
Беспилотные системы
Минoбороны РФ
