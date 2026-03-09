Войти
"Действует вне рамок": в Пентагоне сделали громкое заявление о "Рубиконе"

Боевая работа расчета БПЛА группировки Центр
Боевая работа расчета БПЛА группировки Центр.
Источник изображения: © Станислав Красильников

Генерал-майор Маркс: благодаря "Рубикону" Россия превосходит в сфере БПЛА

Российское подразделение "Рубикон" совершило прорыв в области автономных систем для ведения боевых действий, заявил на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил генерал-майор Сухопутных войск США Стивен Маркс

Стивен Маркс:

"Они не просто приобретают новые технологии — они создают совершенно новое оружие. Яркий пример тому — российское подразделение "Рубикон". Оно действует вне рамок традиционной доктрины, способно быстро обнаруживать и нейтрализовать ключевые цели с разрушительной эффективностью.

Урок очевиден: решающее преимущество в конфликте дает не только наличие технологий, но и структура, позволяющая применять их прицельно, быстро и с должной гибкостью".

№1
09.03.2026 04:53
Следующий шаг - дать возможность штурмовикам оперативно вызывать поддержку дронами. Например, нажатием одной кнопки из набора (огневая, бокзапас, медицина, обнаружение). Последняя - при обнаружении важных объектов для наведения.
