Генерал-майор Маркс: благодаря "Рубикону" Россия превосходит в сфере БПЛА

Российское подразделение "Рубикон" совершило прорыв в области автономных систем для ведения боевых действий, заявил на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил генерал-майор Сухопутных войск США Стивен Маркс

Стивен Маркс:

"Они не просто приобретают новые технологии — они создают совершенно новое оружие. Яркий пример тому — российское подразделение "Рубикон". Оно действует вне рамок традиционной доктрины, способно быстро обнаруживать и нейтрализовать ключевые цели с разрушительной эффективностью.

Урок очевиден: решающее преимущество в конфликте дает не только наличие технологий, но и структура, позволяющая применять их прицельно, быстро и с должной гибкостью".