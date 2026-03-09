Береговая охрана США приняла 62-й катер класса "Сентинел"

ЦАМТО, 6 марта. Командование Береговой охраны США сообщило о состоявшейся в Ки-Уэсте (шт.Флорида) церемонии приемки скоростного патрульного катера FRC (Fast Response Cutter) класса "Сентинел" – (WPC 1162) "Винсент Данц" (Vincent Danz).

"Винсент Данц" является 62-м катером класса "Сентинел". Он станет четвертым катером серии, размещенным на Гуаме. В 2020-2021 гг. на базе Апра-Харбор (Гуам) уже были размещены катера (WPC 1139) "Миртл Хазард", (WPC 1140) "Генри Оливер" и (WPC 1143) "Фредерик Хатч".

Как сообщал ЦАМТО, начальный контракт стоимостью 88 млн. долл. на проектирование и строительство головного катера серии FRC был заключен в сентябре 2008 года с Bollinger Shipyards по результатам тендера. Катера "Сентинел" предназначены для замены устаревших катеров класса "Айленд", поставленных в 1980-е годы. Соглашение содержало опционы на поставку Береговой охране дополнительных катеров серии.

На текущий момент Береговая охрана заказала в общей сложности 77 катеров класса "Сентинел".

Первый катер серии, (WPC 1101) "Бернард С.Вебер", был поставлен Береговой охране США в феврале 2012 года. На сегодняшний день приняты на вооружение 62 из 77 заказанных катеров FRC. Из них 13 катеров размещены во Флориде; семь – в Пуэрто-Рико; по шесть – в Бахрейне и Массачусетсе; пять – на Аляске; четыре – в Калифорнии; по три – на Гавайях, Гуаме, в Техасе, Нью-Джерси и Миссисипи; и по два – в Северной Каролине и Орегоне.

Катер класса "Сентинел" разработан на базе проекта "Дамен Стэн Патрол 4708" голландской судостроительной компании Damen Shipyards. Длина катера составляет 46,9 м, водоизмещение – около 353 т, скорость – 28 узлов, дальность хода – до 2500 морских миль, автономность – 5 суток, экипаж – 24 человека.

Катера класса "Сентинел" вооружены стабилизированной 25-мм АУ и четырьмя 12,7-мм пулеметами. Они предназначены для противодействия незаконному обороту наркотиков, миграции и контрабанде, контроля рыболовства, проведения поисково-спасательных операций, обеспечения безопасности портов, водных путей сообщения и побережья.