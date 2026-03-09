В Миссисипи подготовили к спуску на воду новейшее океанографическое судно

На верфи Bollinger Mississippi Shipbuilding в Паскагуле (штат Миссисипи) состоялась церемония крещения новейшего океанографического исследовательского судна T-AGS 67 "Роберт Баллард", предназначенного для ВМС США. Как отмечает Naval Today, крещение предшествует спуску судна на воду.

Судно названо в честь доктора Роберта Балларда – отставного капитана II ранга американских ВМС и профессора в Высшей школе океанографии Университета Род-Айленда. Баллард также является внештатным исследователем National Geographic. Баллард известен тем, что обнаружил местонахождение обломков лайнера "Титаник" и немецкого линкора "Бисмарк".

Океанографическое исследовательское судно "Роберт Баллард", США US Navy

"Роберт Баллард" оснащен двумя многоцелевыми кранами и пятью лебедками, а также разнообразным океанографическим оборудованием, включая многолучевые эхолоты, буксируемые гидролокаторы и одноразовые датчики. Суда этого типа поддерживают глобальные океанографические программы, собирая важнейшие данные о физических, биологических, акустических и геофизических свойствах Мирового океана.

"Экипажу "Роберта Балларда" предстоит изучать подводную среду, поддерживать операции нашего флота и продвигать миссию ВМС", – заявил на церемонии крещения Бен Борделон, глава Bollinger Shipyards.

Основу океанографического исследовательского флота ВМС США составляют суда класса "Паффайндер" (Pathfinder, "Следопыт"). В настоящее время в строю числятся шесть таких судов. Их длина – около 100 метров, водоизмещение – 4762–4838 тонн. Экипаж состоит из гражданских моряков. Также на борту размещается группа ученых.

Оборудование судов позволяет собирать данные о глубине и состоянии окружающей среды, от мелководья прибрежной зоны до глубоководных районов океана. Их исследования служат основой для обеспечения безопасной навигации и совершенствования технологий подводной войны.

"Роберт Баллард" строится по модернизированному проекту. Длина судна увеличена до 107,5 метра, а также обновлен состав оборудования в соответствии со стандартами цифровой эпохи. Кроме того, в конструкции судна предусмотрен спуско-подъемный колодец для автономных подводных аппаратов.