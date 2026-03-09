Войти
ВВС Индии подтвердили гибель пилотов в результате крушения истребителя Су-30МКИ

Источник изображения: topwar.ru

Индийские ВВС лишились очередного боевого самолета, согласно сообщению пресс-службы Минобороны страны, в результате крушения потерян Су-30МКИ, причем вместе с пилотами.

Истребитель Су-30МКИ ВВС Индии перестал выходить на связь накануне, 5 марта, во время полета над территорией северо-восточного штата Ассам. Самолет вылетел из небольшого городка Джорхат, пункт назначения не указан, но туда он и не прибыл, пропав с радаров и перестав выходить на связь. Командование ВВС организовало поисково-спасательную операцию.

Истребитель Су-30МКИ Военно-воздушных сил Индии не прибыл вовремя [в пункт назначения]. Начата поисково-спасательная операция.

Источник изображения: topwar.ru

В результате было установлено, что истребитель разбился, оба пилота погибли, по каким-то причинам не сумев покинуть самолет. Причины крушения не называются, проводится расследование. Истребителем управлял командир эскадрильи, имеющий большой опыт пилотирования.

ВВС Индии выражают глубокую скорбь по поводу гибели командира эскадрильи Ануджа и лейтенанта авиации Пурвеша Дурагкара, получивших смертельные ранения.
