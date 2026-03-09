Войти
ЦАМТО

ВС Австрии оценивают возможность покупки тяжелых вертолетов

391
0
0
Вертолёт CH-53K King Stallion
Вертолёт CH-53K King Stallion.
Источник изображения: twitter.com/MoDIsrael

ЦАМТО, 6 марта. Вооруженные силы Австрии рассматривают возможность закупки новых средних и тяжелых вертолетов с учетом обострения геополитической ситуации в Европе.

Выступая 26 февраля на проведенной в Лондоне международной конференции IQPC International Military Helicopter (IMH) 2026, официальный представитель ВВС Австрии заявил, что несмотря на имеющиеся намерения сократить вертолетный парк до двух типов (AW-169 и UH-60), может потребоваться поставка и более тяжелых машин.

Так, ВВС планируют заменить эскадрилью из 12 вертолетов AB-212 на платформу средней, а возможно, большой грузоподъемности. Это позволило бы быстрее и в большем количестве перебрасывать войска, как на территории страны, так и за пределами Австрии. В настоящее время планируется создание еще одной эскадрильи вертолетов "Блэк Хок", но не исключается возможность применения более крупных летательных аппаратов.

Сейчас вертолетный парк ВВС Австрии включает 9 вертолетов S-70A (модернизированы до стандарта UH-60L), 22 вертолета AB-212 и 10 вертолетов OH-58 "Кайова". В рамках плана "Авиационная бригада 2032+" для упрощения технического обслуживания они должны быть заменены 36 вертолетами AW-169M группы Leonardo и 24 (с возможностью приобретения еще 12 ед.) вертолетами UH-60M/UH-60L. Поставки AW-169M продолжаются, а первый UH-60M должен прибыть в Австрию в 2028 году.

Представитель ВВС Австрии не раскрыл подробности имеющихся планов, но в случае принятия положительного решения очевидными кандидатами на поставку тяжелых вертолетов являются Boeing с CH-47F "Чинук" и Lockheed Martin-Sikorsky с CH-53K "Кинг Сталлион".

Максимальная взлетная масса CH-53K – 39916 кг, у "Чинук" – 22680 кг. Размеры кабин вертолетов практически одинаковы по высоте и длине. CH-53K может нести внутри кабины полезную нагрузку 15900 кг по сравнению с 12700 кг у CH-47F, дальность полета CH-53K – 841 км по сравнению с 741 км у CH-47F, максимальная скорость обоих вертолетов составляет около 175 узлов.

Что касается стоимости, то, по данным Janes Markets Forecast, цена за единицу CH-53K в рамках программы "Иностранные военные продажи" (FMS) составляет 154 млн. долл., а CH-47F – 105 млн. долл.

В случае выбора "Чинук", потенциально Австрия могла бы сотрудничать при их закупке и эксплуатации с Германией, которая в июне 2022 года заключила контракт на поставку 60 ед. CH-47F Блок.2 в рамках программы тяжелого транспортного вертолета Schwerer Transporthubschrauber (STH).

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Австрия
Германия
Продукция
Bell OH-58
CH-47 "Чинук"
CH-53
UH-60
Компании
Boeing
Leonardo
Lockheed-Martin
Sikorsky Aircraft
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.03 19:11
  • 415
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 09.03 16:09
  • 14866
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 09.03 14:30
  • 1
Си Цзиньпин призвал строго контролировать армию Китая
  • 09.03 12:49
  • 195
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 09.03 05:31
  • 1
Компания Leonardo представила концепт перспективного конвертоплана для военных
  • 09.03 05:22
  • 1
Самый опасный иранский стелс-беспилотник Hadid-110 начал атаковать цели
  • 09.03 04:53
  • 1
"Действует вне рамок": в Пентагоне сделали громкое заявление о "Рубиконе"
  • 09.03 04:42
  • 4
«Мы уже победили»: Трампу не нужен британский авианосец на Ближнем Востоке
  • 09.03 01:58
  • 1
В противостоянии с США Иран начинает игру вдолгую
  • 09.03 01:38
  • 5
В США рассказали о мести Ирану за повреждение авианосца
  • 08.03 16:26
  • 2
В США российское «Изделие 30» сочли «головной болью» для Украины
  • 08.03 13:37
  • 1
Комментарий к "В России прокомментировали заявления о якобы сбитом Як-130 Ирана"
  • 07.03 21:57
  • 0
Комментарий к "Иран против США: технологические возможности стран на поле боя"
  • 07.03 14:13
  • 105
МС-21 готовится к первому полету
  • 07.03 12:44
  • 1
В зоне СВО заметили танк с ЗЭТ-1