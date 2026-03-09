ВС Австрии оценивают возможность покупки тяжелых вертолетов

ЦАМТО, 6 марта. Вооруженные силы Австрии рассматривают возможность закупки новых средних и тяжелых вертолетов с учетом обострения геополитической ситуации в Европе.

Выступая 26 февраля на проведенной в Лондоне международной конференции IQPC International Military Helicopter (IMH) 2026, официальный представитель ВВС Австрии заявил, что несмотря на имеющиеся намерения сократить вертолетный парк до двух типов (AW-169 и UH-60), может потребоваться поставка и более тяжелых машин.

Так, ВВС планируют заменить эскадрилью из 12 вертолетов AB-212 на платформу средней, а возможно, большой грузоподъемности. Это позволило бы быстрее и в большем количестве перебрасывать войска, как на территории страны, так и за пределами Австрии. В настоящее время планируется создание еще одной эскадрильи вертолетов "Блэк Хок", но не исключается возможность применения более крупных летательных аппаратов.

Сейчас вертолетный парк ВВС Австрии включает 9 вертолетов S-70A (модернизированы до стандарта UH-60L), 22 вертолета AB-212 и 10 вертолетов OH-58 "Кайова". В рамках плана "Авиационная бригада 2032+" для упрощения технического обслуживания они должны быть заменены 36 вертолетами AW-169M группы Leonardo и 24 (с возможностью приобретения еще 12 ед.) вертолетами UH-60M/UH-60L. Поставки AW-169M продолжаются, а первый UH-60M должен прибыть в Австрию в 2028 году.

Представитель ВВС Австрии не раскрыл подробности имеющихся планов, но в случае принятия положительного решения очевидными кандидатами на поставку тяжелых вертолетов являются Boeing с CH-47F "Чинук" и Lockheed Martin-Sikorsky с CH-53K "Кинг Сталлион".

Максимальная взлетная масса CH-53K – 39916 кг, у "Чинук" – 22680 кг. Размеры кабин вертолетов практически одинаковы по высоте и длине. CH-53K может нести внутри кабины полезную нагрузку 15900 кг по сравнению с 12700 кг у CH-47F, дальность полета CH-53K – 841 км по сравнению с 741 км у CH-47F, максимальная скорость обоих вертолетов составляет около 175 узлов.

Что касается стоимости, то, по данным Janes Markets Forecast, цена за единицу CH-53K в рамках программы "Иностранные военные продажи" (FMS) составляет 154 млн. долл., а CH-47F – 105 млн. долл.

В случае выбора "Чинук", потенциально Австрия могла бы сотрудничать при их закупке и эксплуатации с Германией, которая в июне 2022 года заключила контракт на поставку 60 ед. CH-47F Блок.2 в рамках программы тяжелого транспортного вертолета Schwerer Transporthubschrauber (STH).